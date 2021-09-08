إيبارشية البحر الأحمر تعلن إجراءاتها لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

أعلنت إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، ترتيباتها لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المُستجد، وقال الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، في بيان له، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من عودة فيروس كورونا مجددًا، قرر مجمع أباء كهنة إيبارشية البحر الأحمر وقف صلوات الثالث وصلوات المنتقلين والصلوات في المنازل، على أن تقتصر صلواتها في الكنائس فقط بالتنسيق مع كهنة الكنيسة فقط.

واتخذت عدد من الكنائس المصرية، إجراءات جديدة بشأن القداسات والخدمات وخدمة مدارس الأحد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وعلقت بعضها أنشطتها لفترة أسبوعين، لظهور عدد من الحالات التي كشفت عن وجود دور إنفلونزا و اشتباه كورونا.

- عدد من الكنائس تعلق أنشطتها لمدة أسبوعين

و علقت بعض الكنائس أنشطتها لفترة أسبوعين، لظهور عدد من الحالات التي كشفت عن وجود دور إنفلونزا، أي اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من الفيروس.

و أعلن الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن إجراءات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تتمثل في تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنيسة وجميع الأنشطة وقاعات العزاء.

وأوضح الأنبا أكسيوس، فى بيان له، أن التعليق من الفترة 3 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وحتى لا يسهم استمرار الفعاليات فى زيادة أعداد الإصابات فى محيط كنيسة السيدة مريم العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

ومن جانبه أعلن الأنبا بموا، أسقف السويس، ترتيبات الإيبارشية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و قال في بيان له، حرصا من الكنيسة على سلامة شعبها والحفاظ عليه من العدوى بفيروس كورونا المستجد، ومع زيادة القلق في العالم وترقب الموجة الرابعة من الفيروس، وبعد التشاور مع الآباء الكهنة، تقرر التأكيد على التزام كل فرد من الشعب بنظام الحجز المسبق لحضور القداس.