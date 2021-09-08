الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لعشاق الأناقة.. كرسي طاووس للديكورات الداخلية موضة خريف 2021 (صور)

الكرسي الطاووس
الكرسي الطاووس

يحظى الكرسي الطاووس بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، وهناك أشخاص يفضلونه كاقطعة ديكور منزليه ، وعادة لا يتم طلاؤه ، ألوانه وظلالها طبيعية بالكامل، وتوجد كثير من التصميمات والأشكال والأحجام المختلفة، ونرصد مجموعة مختلفة منها بحسب موقع " digsdigs"

كرسي طاووس مع لف من الغزل يضيف له طبعة ، العثماني المصنوع من الجلد الكهرماني والفراء الصناعي مثير للإعجاب

كرسي الطاووس العثماني المصنوع من الجلد الكهرماني والفراء الصناعي 

كرسي طاووس مزين بفرو صناعي ووسادة وكرسي منجد المرجاني بالإضافة إلى طاولة جانبية تخلق زاوية استراحة رائعة

كرسي طاووس مزين بفرو صناعي ووسادة وكرسي منجد المرجاني بالإضافة إلى طاولة جانبية 

زاوية ملونة خالية من الروح مع كرسي طاووس ومنسوجات مشرقة وطاولة جانبية من الروطان وأزهار وبعض الآلات الموسيقية

كرسي طاووس ومنسوجات مشرقة وطاولة جانبية من الروطان وأزهار وبعض الآلات الموسيقية

مساحة شراب أنيقة مع كرسي طاووس مع وسادة مشرقة وفراء صناعي بالإضافة إلى عربة بار أكريل شفافة

كرسي الطاووس مع وضع وسادة مشرق والفراء فو بالإضافة إلى شريط الاكريليك واضحة عربة

كرسي طاووس كبير بجوانب ممتدة ، فرو صناعي ، وسادة بوم بوم بيضاء لغرفة معيشة بوهو

كرسي طاووس كبير بجوانب ممتدة ، فرو صناعي ، وسادة بوم بوم بيضاء لغرفة معيشة بوهو

كرسي الطاووس الجذاب للغاية على شكل بيضة يبدو بوهو وسبب جذاب للغاية لشكله الفريد

كرسي الطاووس الجذاب للغاية على شكل بيضة يبدو بوهو وسبب جذاب للغاية لشكله الفريد

كرسي طاووس صغير بوسادة بيضاء ووسائد مطبوعة وألواح زخرفية على الحائط فوقه

كرسي طاووس صغير بوسادة بيضاء ووسائد مطبوعة وألواح زخرفية على الحائط فوقه

زاوية أنيقة للغاية من طراز بوهو مع كرسي طاووس مزين بوسادة وردية وبطانية والكثير من عناصر البوهو حولها

 كرسي طاووس مزين بوسادة وردية وبطانية والكثير من عناصر البوهو حولها

كرسي طاووس جذاب من الروطان منتعش بالخضرة المتشابكة هو فكرة أنيقة بلمسة عصرية

كرسي طاووس جذاب من الروطان بالخضرة المتشابكة هو فكرة أنيقة بلمسة عصرية

يضفي كرسي الطاووس المصمم بوسادة مسطحة مطبوعة باللون الأزرق لمسة مشرقة على المساحة ويتناسب مع الفراش

كرسي الطاووس المصمم بوسادة مسطحة مطبوعة باللون الأزرق لمسة مشرقة على المساحة ويتناسب مع الفراش

كرسي طاووس برتقالي لامع وخزانة زرقاء فاتحة ستجعل مساحة بوهو ملونة ومشرقة للغاية

كرسي طاووس برتقالي لامع وخزانة زرقاء فاتحة ستجعل مساحة بوهو ملونة ومشرقة للغاية

كرسي طاووس مطلي بأبعاد جذابة يجعل بيان بوهو جريئًا ويتناسب تمامًا مع غرفة النوم

كرسي طاووس مطلي بأبعاد جذابة يجعل بيان بوهو جريئًا ويتناسب تمامًا مع غرفة النوم

كرسي طاووس ملون داكن في زاوية مع أصص خضراء وطاولة ودوين وديكور مغربي لإحساس بوهو

كرسي طاووس ملون داكن  مع أصص خضراء وطاولة ودوين وديكور مغربي

كرسي طاووس بحري رائع مع وسادة شعبية مشرقة سيجعل مساحتك خالية من الروح ولكن أكثر حداثة

كرسي طاووس بحري رائع مع وسادة شعبية مشرقة 

كرسي الطاووس الوردي الساخن مع وسادة مطبوعة بالأزهار لن يضيف اللون فحسب ، بل سيضيف أيضًا إحساسًا بوهو إلى الفضاء

كرسي الطاووس الوردي مع وسادة مطبوعة بالأزهار

مساحة أحادية اللون على طراز بوهو مع كرسي طاووس أسود تبدو جذابة للغاية وغير تقليدية لهذا النمط من الديكور

 كرسي طاووس أسود تبدو جذابة للغاية وغير تقليدية لهذا النمط من الديكور

كرسي طاووس بلمسات نيون وأنماط هندسية مصنوعة من خيوط وشرابات ملونة

كرسي طاووس بلمسات نيون وأنماط هندسية مصنوعة من خيوط وشرابات ملونة

كرسي الطاووس الأرجواني والسجادة المطابقة فكرة مشرقة وغير تقليدية

كرسي الطاووس الأرجواني والسجادة المطابقة فكرة مشرقة وغير تقليدية

كرسي طاووس أسود مبسط مع وسائد مطبوعة براقة تضيف لمسة ونضارة إليه

كرسي طاووس أسود مبسط مع وسائد مطبوعة براقة تضيف لمسة ونضارة إليه

يتناسب كرسي الطاووس الأسود الفردي مع الوسائد السوداء مع مساحة أحادية اللون مما يمنحه إحساسًا بسيطًا بوهو

كرسي الطاووس الأسود الفردي مع الوسائد السوداء مع مساحة أحادية اللون مما يمنحه إحساسًا بسيطً

كرسي طاووس أسود فائق الأناقة مع وسادة ووسادة مشرقة وطاولة قهوة متناسقة وجلد حيوان صناعي

كرسي طاووس أسود فائق الأناقة مع وسادة ووسادة مشرقة وطاولة قهوة متناسقة وجلد حيوان صناعي

اللمسات الصفراء الزاهية بما في ذلك كرسي الطاووس في الزاوية تجعل غرفة النوم البوهيمي الرمادية هذه جريئة ومليئة بأشعة الشمس

اللمسات الصفراء الزاهية بما في ذلك كرسي الطاووس في الزاوية تجعل  هذه جريئة ومليئة بأشعة الشمس

تبدو كراسي الطاووس المطلية باللون الغامق غير عادية للغاية لأنها محايدة تقليديًا ، وهنا كرسي طاووس بحري لإحساس مزاجي

تبدو كراسي الطاووس المطلية باللون الغامق غير عادية للغاية لأنها محايدة تقليديًا 

كرسي الطاووس المطلي بالنعناع مع المنسوجات الزاهية والمطبوعة وطاولة قهوة مطابقة بجانبه يضفي لمسة من الألوان الرقيقة

كرسي الطاووس المطلي مع المنسوجات الزاهية والمطبوعة وطاولة قهوة مطابقة بجانبه يضفي لمسة من الألوان الرقيقة

قم بتحديث كرسي الطاووس الخاص بك بالطلاء الأزرق ووسادة شعبية لجعل ركن بوهو الخاص بك أكثر سخونة

قم بتحديث كرسي الطاووس الخاص بك بالطلاء الأزرق ووسادة شعبية 

لكرسي الطاووس شعبية كبيرة في الوقت الحالي العديد من الأشخاص يفضلنه قطعة ديكور في منزلهم عادة لا يتم طلاء كراسي الطاووس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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