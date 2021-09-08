لعشاق الأناقة.. كرسي طاووس للديكورات الداخلية موضة خريف 2021 (صور)

يحظى الكرسي الطاووس بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، وهناك أشخاص يفضلونه كاقطعة ديكور منزليه ، وعادة لا يتم طلاؤه ، ألوانه وظلالها طبيعية بالكامل، وتوجد كثير من التصميمات والأشكال والأحجام المختلفة، ونرصد مجموعة مختلفة منها بحسب موقع " digsdigs"

كرسي الطاووس العثماني المصنوع من الجلد الكهرماني والفراء الصناعي

كرسي طاووس مزين بفرو صناعي ووسادة وكرسي منجد المرجاني بالإضافة إلى طاولة جانبية

كرسي طاووس ومنسوجات مشرقة وطاولة جانبية من الروطان وأزهار وبعض الآلات الموسيقية

كرسي الطاووس مع وضع وسادة مشرق والفراء فو بالإضافة إلى شريط الاكريليك واضحة عربة

كرسي طاووس كبير بجوانب ممتدة ، فرو صناعي ، وسادة بوم بوم بيضاء لغرفة معيشة بوهو

كرسي الطاووس الجذاب للغاية على شكل بيضة يبدو بوهو وسبب جذاب للغاية لشكله الفريد

كرسي طاووس صغير بوسادة بيضاء ووسائد مطبوعة وألواح زخرفية على الحائط فوقه

كرسي طاووس مزين بوسادة وردية وبطانية والكثير من عناصر البوهو حولها

كرسي طاووس جذاب من الروطان بالخضرة المتشابكة هو فكرة أنيقة بلمسة عصرية

كرسي الطاووس المصمم بوسادة مسطحة مطبوعة باللون الأزرق لمسة مشرقة على المساحة ويتناسب مع الفراش

كرسي طاووس برتقالي لامع وخزانة زرقاء فاتحة ستجعل مساحة بوهو ملونة ومشرقة للغاية

كرسي طاووس مطلي بأبعاد جذابة يجعل بيان بوهو جريئًا ويتناسب تمامًا مع غرفة النوم

كرسي طاووس ملون داكن مع أصص خضراء وطاولة ودوين وديكور مغربي

كرسي طاووس بحري رائع مع وسادة شعبية مشرقة

كرسي الطاووس الوردي مع وسادة مطبوعة بالأزهار

كرسي طاووس أسود تبدو جذابة للغاية وغير تقليدية لهذا النمط من الديكور

كرسي طاووس بلمسات نيون وأنماط هندسية مصنوعة من خيوط وشرابات ملونة

كرسي الطاووس الأرجواني والسجادة المطابقة فكرة مشرقة وغير تقليدية

كرسي طاووس أسود مبسط مع وسائد مطبوعة براقة تضيف لمسة ونضارة إليه

كرسي الطاووس الأسود الفردي مع الوسائد السوداء مع مساحة أحادية اللون مما يمنحه إحساسًا بسيطً

كرسي طاووس أسود فائق الأناقة مع وسادة ووسادة مشرقة وطاولة قهوة متناسقة وجلد حيوان صناعي

اللمسات الصفراء الزاهية بما في ذلك كرسي الطاووس في الزاوية تجعل هذه جريئة ومليئة بأشعة الشمس

تبدو كراسي الطاووس المطلية باللون الغامق غير عادية للغاية لأنها محايدة تقليديًا

كرسي الطاووس المطلي مع المنسوجات الزاهية والمطبوعة وطاولة قهوة مطابقة بجانبه يضفي لمسة من الألوان الرقيقة

قم بتحديث كرسي الطاووس الخاص بك بالطلاء الأزرق ووسادة شعبية