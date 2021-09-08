للكشف المبكر عن أورام الثدي.. فحص 850 ألف سيدة بكفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأن فرق مبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي، قامت بتقديم الخدمة وفحص 852711 سيدة حتى الآن .

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص 6523 سيدة ، وتم تحويل 23 سيدة إلي المستشفيات لفحص الماموجرام، موضحة أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة.

- المبادرة تستهدف فحص السيدات والإناث من عمر 18 عاما

وأكدت وكيلة وزارة الصحة ، أن المبادرة تستهدف فحص السيدات والإناث من عمر 18 عاما فأكثر منقسمين لثلاث فئات من عمر 18 إلى 25 عاما، من عمر 25 إلى 35 عاما، و من عمر 35 عاما فأكثر، وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة، كما أنه التنبيه علي هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج وكذلك إتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى ارتداء الواقيات الشخصية .

وأوضحت أن إدارة الرياض الصحية تصدرت الإدارات فى تحقيق المستهدف ، يليها إدارة فوه الصحية ثم إدارة دسوق الصحية.

ومؤخرا عقدت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اجتماعاً مع إدارات التخطيط والتربية والإعلام السكاني والتثقيف الصحي وتنظيم الأسرة، تناول آخر أعمال الإدارات والمعوقات التي تواجه العمل، كما تم مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وسبل تخطى أى معوقات.

ووجهت خلال الاجتماع، إدارات التثقيف الصحي والتربية والإعلام السكانى إلى زيادة عدد الندوات الإعلامية والتثقيفية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه والتعريف بالأعراض وأهمية غسل الأيدى والنظافة الشخصية وارتداء الواقيات الشخصية، أيضا بضرورة زيادة الإعلان عن المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة سواء لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين، مشيدة بجهود إدارة تنظيم الأسرة وحملات من حقك تنظمى ومبادرة الثلاثين.