«التموين»: صرف 35% من مقررات السلع التموينية في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بلغت 35%، خاصة مع إقبال ‏المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم.



و أوضح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية ( العامة – المصرية ) تضخ يوميا لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ نحو ‏‏4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، بالإضافة إلى ضخ ألف طن ‏أرز، وألف طن مكرونة، وغيرها من السلع الأخرى التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلى الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد على جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع، مشيرا إلى أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.