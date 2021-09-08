الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: صرف 35% من مقررات السلع التموينية في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري

مقررات السلع التموينية
مقررات السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف مقررات السلع التموينية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بلغت 35%، خاصة مع إقبال ‏المواطن لصرف مستحقاتهم على بطاقة الدعم.


و  أوضح  أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن الشركات التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية ( العامة – المصرية ) تضخ يوميا لمنافذ ‏صرف السلع الغذائية التي يصل عددها إلى ما يقرب من 38 ألف منفذ نحو  ‏‏4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة للعبوتين زنة ‏‏800 ملي جرام والعبوة زنة 1 لتر، بالإضافة إلى ضخ ألف طن ‏أرز، وألف طن مكرونة، وغيرها من السلع الأخرى التي ‏تحتاجها الأسرة المصرية من الفول، والعدس، والشاي، ‏والجبن، والمسلى الصناعي، والمنظفات، والصلصة، والدقيق، ‏وعلب الكبريت.

وأضاف معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميا ما ‏يصرف لمنافذ التوزيع ويشدد على جودة السلع المتعاقد عليها ‏والمنصرفة لمنافذ التوزيع، مشيرا إلى أن عدد ‏المستفيدين من السلع التموينية يصل إلى ما يقرب من 64 مليون مواطن ‏توفر لهم الدولة سنوياً 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية على بطاقة الدعم.

وزارة التموين والتجارة الداخلية القابضة للصناعات الغذائية

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