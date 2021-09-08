إصابة فلسطينيين باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان

أصيب عددمن المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

يأتي هذا فيما أشاد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أمس الثلاثاء، بتمكن 6 معتقلين فلسطينيين من الهرب من سجن إسرائيلي فجر أول أمس.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني في لقاء مع الصحفيين في مكتبه برام الله من حق كل أسير أن يبحث عن حريته، مضيفا نُحّمل إسرائيل مسؤولية أرواح أبنائنا الستة، من حق كل أسير بأي طريقة أن يخرج من السجن.

وهرب 6 فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة يوم الإثنين على غرار الهروب في أفلام هوليوود، مما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع، وتواصل قوات أمنية إسرائيلية أعمال البحث والتمشيط عن المعتقلين الهاربين.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية اتخذت إجراءات عقابية بحق معتقلي الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية التي ينتمي لها 5 من الهاربين بينما السادس قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى الذراع المسلحة لحركة فتح.

وأضاف النادي في بيان له "وفقا للمتابعة تمثلت هذه الإجراءات، بعملية نقل كانت أبرزها نقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن ‘جلبوع‘ حيث تأكد نقل نحو 16 أسيرا إلى سجن ‘النقب‘ وهم من بين نحو 90 أسيرا يقبعون فيه".

وتابع النادي في بيانه "كما وألغت المحطات التلفزيونية في السجن، ونقلت خمسة من قيادات أسرى الجهاد إلى التحقيق، كما وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الاثنين أنه تحدث إلى وزير الأمن الداخلي، و أكد على أن هذا حادث خطير يستلزم بذل قوات الأمن جهودا شاملة للعثور على الفارين.