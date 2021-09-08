الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فيديو مروع لحريق الشرابية

حريق مغالق الخشب
حريق مغالق الخشب بالشرابية

أظهر مقطع فيديو لحريق الشرابية مشهدًا مروعًا، حيث تمكنت النيران من التهام مخزن للأخشاب، وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب في الهواء.

وشهدت عزبة بلال بمنطقة الشرابية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حريقًا هائلًا نشب في أحد مخازن الأخشاب.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد مخازن الأخشاب بمنطقة الشرابية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل تمدده، حيث ‏تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده.

 

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