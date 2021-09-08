وزير الأمن الداخلى الأمريكى يحذر من أعمال عنف فى ذكرى هجمات سبتمبر

حذر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس من وجود تهديدات كبيرة مع اقتراب حلول الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، لافتا الانتباه إلى أن هذه الذكرى قد تكون مجالا لأعمال عنف مصاحبة.

وذكرت مصادر أمريكية اليوم أن هناك أكثر من 46 ألف لاجئ أفغاني في الولايات المتحدة ممن فروا خلال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مضيفة أن أسماء بعضهم مدرجة على قوائم المراقبة الإرهابية.

وقال مايوركاس إن الولايات المتحدة لديها بروتوكولات للتعامل مع الأفراد الذين يتم استقدامهم إلى البلاد ثم يتبين فيما بعد أنهم يشكلون تهديدا أمنيا.

وأوضح أنه يتم فحص الأفراد قبل أن يستقلوا الطائرة القادمة إلى الولايات المتحدة وفي حالة ظهور ما يثير القلق بشأنهم لا يمنحون حق الدخول للأراضي الأمريكية وإذا ما اكتشفت تلك الدواعي بينما هم بداخل الولايات المتحدة بالفعل يوضعون على قوائم الترحيل ليغادروا البلاد بأسرع وقت ممكن.

وذكر أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتأكد من عدم دخول السجناء الذين أفرجت عنهم طالبان ومن بينهم عناصر من تنظيمي داعش والقاعدة، إلى الأراضي الأمريكية.

وكان أعربت الولايات المتّحدة عن "قلقها" إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة "بناءً على أفعالها" ولا سيّما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة.

وفي تصريح أدلى به في الدوحة حيث يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات تتمحور حول الوضع في أفغانستان، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية "نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم".

وأضاف المتحدّث "على الرّغم من ذلك، فإنّنا سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها".