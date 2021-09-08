الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مواجهة مسلحة بين الكونغو الديموقراطية والبحرية البوروندية في بحيرة تانجانيكا

مواجهة مسلحة
مواجهة مسلحة

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل اثنين من عسكرييها في مواجهة مسلحة اندلعت بين عناصر من البحرية الكونغولية وآخرين من البحرية البوروندية في بحيرة تانجانيكا الحدودية بين البلدين، وفقا لفرانس برس.

وقال المتحدّث باسم الجيش الكونغولي الكابتن ديودوني كاسيريكا إنّ "عسكريّين كونغوليين قتلا وأُسر ثالث" في أعقاب "حادث" وقع مساء أمس الثلاثاء بين البحريتين الكونغولية والبوروندية في بحيرة تانجانيكا الحدودية بين البلدين.

وأضاف في رسالة تلقّتها وكالة فرانس برس أن "الحادث وقع بسبب نقص الاتصالات وأيضاً بسبب الظلام في البحيرة.

كان عناصر البحرية الكونغولية يسيّرون دورية استطلاعية عندما اعتقدت البحرية البوروندية خطأ أنّهم قطّاع طرق".

من جهته قال مسؤول في المجتمع المدني في بلدة مبوكو الواقعة على الضفّة الكونغولية للبحيرة إنّ القوتين تبادلتا إطلاق النار بعد أن "هاجم الجنود الكونغوليون صيادين بورونديين وسرقوا منهم خمسة ليترات من الوقود".

لكنّ حكومة بوروندي قدّمت رواية أخرى عن الحادث، مؤكّدة أنّها قتلت أربعة "قطّاع طرق".

وقالت وزارة الأمن العام البوروندية في بيان ليل الثلاثاء إنّ جنوداً بورونديين هاجموا قرابة الساعة الثانية من فجر الثلاثاء "مجموعة من أربعة لصوص مسلّحين ببنادق"، مضيفة أنّ اثنين منهم "قتلا بالرصاص" والاثنين الآخرين "غرقا في البحيرة".

وأضافت الوزارة أنّ "هوية هؤلاء اللصوص لا تزال مجهولة" و"التحقيقات جارية"، مشيرة إلى أنّ الدورية صادرت أسلحة كانت بحوزة "اللصوص" من بينها رشاشا كلاشنيكوف.

وتانجانيكا الغنية بالأسماك هي ثاني أكبر بحيرة في أفريقيا، وتمتدّ من الشمال إلى الجنوب بطول 680 كلم تقريباً وتناهز مساحتها مساحة بلجيكا (33 ألف كيلومتر مربع)، وتتقاسمها أربعة بلدان هي جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وزامبيا وتنزانيا.

وتانجانيكا الغنية بالأسماك هي ثاني أكبر بحيرة في أفريقيا، وتمتدّ من الشمال إلى الجنوب بطول 680 كلم تقريباً وتناهز مساحتها مساحة بلجيكا (33 ألف كيلومتر مربع)، وتتقاسمها أربعة بلدان هي جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وزامبيا وتنزانيا.

الكونغو الديموقراطية جمهورية الكونغو الديموقراطية مواجهة مسلحة بحيرة تانجانيكا البحرية البوروندية البلدين فرانس برس

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