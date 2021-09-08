اليوم.. الحكم على مدرب كرة قدم هتك عرض لاعب فى حلوان

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء الحكم على مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان.



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.



كشف أمر الإحالة أن المتهم محمد .ع وشهرته كابتن ألو ٣٠ سنة مدرب كرة قدم مقيم في بلوك ٩ المشروع الأمريكي في حلوان في غضون شهر مارس ٢٠٢٠ بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل عبدالله .م بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافآة مستغلا حداثة سنه بطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه بما دعاه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه.

وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين أولهما أنه أشهر في وجهه سلاحا أبيض سكين مهددا إياه به طالباً منه انتزاع ملابسه فامتثل المجني عليه إلى أمره كاشفا عن عورته واستطالت يد المتهم لمواضع عفته ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة فامتثل له المجني عليه خوفا من فضح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك بمواضع عفته محاولا الاعتداء الجنسي عليه حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.

كما اشار امر الإحالة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجني عليه بأن سجل والتقط مقاطع مصورة له حال قيامه بارتكاب الجريمة موضع الاتهام السابق وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه حيث هدده بإفشاء المقاطع موضع آلاتهام السابق وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب حضور المجني عليه لمسكنه .

شهادة الشهود

شهد المجني عليه عبدالله .م ١٤ سنة طالب مقيم في حلوان انه منذ بداية عام ٢٠٢٠ ونظرا لتفوقه في رياضة كرة القدم فقد قام والده بالتسجيل له في نادي رياضي محل عمل المتهم في القضية حيث يعمل الأخير فيه مدربا واعتاد التقابل مع المتهم في التدريبات التي جمعت بينهم وفي احدى الأيام طلب منه المتهم الحضور الي مسكنه حتى يقوم بتسليمه مبلغ مالي وهاتفا محمول على سبيل المكافاة نظرا بتغلبهم على احدى الفرق الرياضية فامتثل له وبالدخول الي شقته السكنية فوجئ بالمتهم مشهرا في وجهه سلاح أبيض سكين مهددا إياه به وطلب منه خلع ملابسه والدخول الي غرفة النوم فامتثل الي أمره وحال الي ذلك فقام المتهم بملامسة مواضع حساسه من جسده وتلاحظ له قيام المتهم بتصويره في ذلك الوضع ففر هاربا.

وأضاف المجني عليه أنه في اليوم التالي وحال مباشرته التدريب فوجئ بالمتهم يقوم بالتلويح له بهاتفه المحمول وطلب منه التوجه الى مسكنه والا سيقوم بإفشاء المقطع المصور لوالده فامتثل المجني عليه الي أمره فقام المتهم بالتعدي عليه جنسياً.