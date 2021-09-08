غلق 8 مقاه وكافيهات ومصادرة 33 شيشة فى قطور بالغربية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 8 مقاه بقرى المركز لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 33 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة قطور إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.



كما شنت لجنة حملات مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أسفرت عن غلق وتشميع نحو 14 مركزًا للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة علاوة على رفع أطنان من القمامة على مستوى المركز والمدينة.

وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتي لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وفي سياق متصل، أعلن محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بالغربية، إنه جرى شن حملات من خلال لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، على مراكز الدروس الخصوصية بالمركز.

وأشار "فرحات"، إلى أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع نحو 15 مركزًا للدروس الخصوصية على مستوى المركز، خلال 24 ساعة.



وأوضح رئيس المدينة أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.



وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة؛ للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



كما وجه المحافظ بإحكام الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية من خلال حملات مستمرة يتم تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية.