كورونا فى أمريكا: 40 مليون إصابة و649 ألفا و 973 وفاة

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 40.2 مليون حالة، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.3% خلال الأسبوع الماضي، وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 649 ألفًا و973، وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.43 مليون إصابة إجمالًا، بزيادة 0.2% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ساوث كارولينا زيادة بنسبة 2.3% في عدد حالات الإصابة من نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 769 ألفًا و402 إصابة، وسجلت أيضًا أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها في الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 164 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.