الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعطاء أكثر من 5.56 مليار جرعة من لقاحات كورونا فى العالم

لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

تجري حاليا أكبر حملة تطعيم في التاريخ. وتم إعطاء أكثر من 5.56 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 184 دولة، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.


وكان أحدث معدل للتطعيم حوالي 37.3 مليون جرعة في اليوم وفقا للتقارير. وتم إعطاء 376 مليون جرعة حتى الآن في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما معدله 826193 جرعة في اليوم.

 

وكان أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 221.64 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و757752.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 649925 - 40182092
الهند 441042 - 33058843
البرازيل 583810 - 20899933
روسيا 368573 - 7030455
المملكة المتحدة 133274 - 7018927
فرنسا 115007 - 6839494
تركيا 58616 - 6541405
الأرجنتين 112673 - 5207695
إيران 111892 - 5184124
كولومبيا 125331 - 4919773


- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 21220 - 1928930
36 - المغرب 13224 - 889532
39 - الأردن 10491 - 803351
43 - الإمارات 2050 - 725192
46 - تونس 23901 - 675771
47 - لبنان 8129 - 6091899

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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