الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع حاد لأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا حادا، حيث تعرض لأكبر خسارة يومية منذ حوالي شهر .
جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية مما قلص جاذبية المعدن الأصفر.
وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 53ر0% إلى 54ر92 نقطة خلال تعاملات اليوم.
كما ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية القياسية  إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الآفاق العالمية في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بالسلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد، المؤشرات على تباطؤ التعافي الاقتصادي.
وتراجع سعر الذهب بمقدار 20ر35 دولار أي بنسبة 9ر1% إلى 50ر1798 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، لينهي 4 أيام من الارتفاع المطرد.
في الوقت نفسه تراجع سعر الفضة بمقدار 429ر0 دولار إلى 373ر24 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس  بمقدار 0525ر0 دولار إلى 2815ر4 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

وكشفت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن توقعات خبراء اقتصاديين البالغة 728 ألفا.

وأشار جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، الشهر الماضي إلى أن التعافي القوي للوظائف شرط مسبق كي يبدأ البنك تقليص مشترياته للأصول.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط ضد التضخم الذي ربما يعقب إجراءات التحفيز، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 11.30 بالمئة إلى 27.48 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو، بعد صعودها 3.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجع كل من البلاتين والبلاديوم 0.54 بالمئة إلى 1019.90 دولار و2410.10 دولار للأوقية على الترتيب.

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وائل لطفي

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