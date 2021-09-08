الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الاسكتلندية تريد إجراء استفتاء حول الاستقلال قبل نهاية 2023

نيكولا ستورجون
نيكولا ستورجون

جدّدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، التزامها بإجراء استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة البريطانية قبل نهاية عام 2023، رغم المعارضة القوية من لندن.

وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيدة للاستقلال وهي تقدّم لأعضاء البرلمان المحلّي جدول أعمال حكومتها للعام المقبل، إنّه "مع تجاوزنا للوباء، يجب اتّباع خيارات ستشكّل اقتصادنا ومجتمعنا لعقود مقبلة".

وأضافت أنّ الهدف هو إجراء استفتاء لتقرير المصير "في النصف الأول من ولاية المجلس التشريعي، قبل نهاية عام 2023... إذا سمح كوفيد بذلك".

ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو الوحيد القادر على الإذن بهذا الاستفتاء، لكنّه يعارضه بشدّة ويعتبر أنّ مثل هذه المشاورات "لا يمكن أن تحدث سوى مرة واحدة خلال كلّ جيل".

وكان قد أجرى استفتاء حول استقلال اسكتلندا عام 2014 صوّت خلاله 55 من الناخبين لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة.

لكنّ الحزب الوطني الاسكتلندي الذي وقّع في أغسطس اتفاقاً لتقاسم السلطة مع حزب الخضر المؤيد للاستقلال، يعتقد أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد غيّر المعطيات، لا سيّما وأنّ الاسكتلنديين عارضوا الخروج بنسبة 62 بالمئة من الأصوات.

ويرى الحزب أنّ على اسكتلندا الانضمام في حال استقلالها إلى الاتحاد الأوروبي.

وطالبت وزارة الصحة الأسكتلندية، اليوم الأحد، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا التأكد من حصولهم على جرعة كوفيد الثانية وعدم "ترك المهمة نصف منتهية".

وقال وزير الصحة الأسكتلندي حمزة يوسف - بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- إن الفيروس لا يزال يمثل تهديدا كبيرا، داعيا الناس إلى حجز لقاحاتهم الثانية أو الذهاب إلى عيادة طبية.

وتابع قائلا "رسالتنا لكم واضحة، لم يفت الأوان بعد للحصول على لقاحك، ويظل من الضروري أن تحصل على كلتا الجرعتين من أجل توفير أقصى قدر من الحماية ضد هذا الفيروس"، مضيفا "نحن نعمل على تسهيل حصول الأشخاص على لقاحاتهم قدر الإمكان، وزيادة الخيارات المتاحة لكيفية ومتى يختار الناس التطعيم".

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