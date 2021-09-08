الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

رسالة مؤثرة من شاب قبل وفاته بالبحيرة (فيديو)

المنتحر
المنتحر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يظهر فيه شاب وهو يتحدث بكلمات مؤثرة، حول الموت، ولقي حتفه بعدها بأيام، ما جعل البعض يتحدث عن أنه كان يتنبأ وفاته.

وقال الشاب هاني مرسي في مقطع الفيديو:"أنا عارف إني هموت قريب، كل أصحابي أنا بحبهم، و دي للذكري ومحدش يزعل منى لو كنت زعلت حد، ويا رب ما أزعل حد، وأنا مش هزعل حد أنا ماشي، وأنا مش زعلان ده عمر بتاع ربنا، وربنا أراد بكده".

وتابع:"أنا مش زعلان والحمد لله، نحمد لله ونشكر فضله، وربنا حنين على عباده، وربنا هيكون حنين عليا أحسن من أي حد في الدنيا، السلام عليكم، أشوف وشكم بخير، ولا مش هشوف وشكم تاني".

وقال أحد أصدقائه، إن هاني أجرى عملية دعامة في القلب منذ فترة، ولم يعاني بعدها من أي مرض، وفي أخر يومان قبل وفاته كان يتعامل مع المقربين منه وأصدقائه على أنه سيموت قريبا جدا، وكان يودع الجميع، وطالب بعدم حذف الفيديو الذي قام بتسجيله حتى يتذكره الجميع به ويدعو له.

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