الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومية للأنفاق»: سنتيح السفر للإسكندرية فى أقل من ساعة

القطار السريع
القطار السريع

أكد  قثيؤ أن القطار فائق السرعة يعد أحد مشروعات الشبكة الجديدة للجر الكهربائي في مصر، موضحًا أنه سيتم ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر بطريق 660 كيلومترًا.

وقال والي - في تصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر" - إن هذا القطار سيمر من خلال 22 محطة وسرعته تصل إلى 250 كيلو مترًا في الساعة، مبينًا أنه سيكون هناك محطتين في أكتوبر، ومن خلاله يمكن السفر إلى الإسكندرية في أقل من ساعة.

ولفت إلى أن الشركات المصرية هي التي تنفذ هذا المشروع على أرض الواقع بالتعاون مع شركة "سيمنز"، موضحًا أن فترة تنفيذ المشروع 24 شهرًا ومن المقرر الانتهاء منه في شهر يناير من العام 2024 وذلك بتكلفة نحو 4.5 مليار دولار.

وأضاف أن القطار سيصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والإسكندرية وسيتفرع غربا لمدينة العلمين ومرسى مطروح، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيكون محورا للتنمية أكثر منه وسيلة نقل كهربائي.

وحول تمويل مشروع القطار السريع، أشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، إلى أن فترة سداد القرض لهذا المشروع ستكون على 40 عامًا وبنسبة فوائد منخفضة للغاية.

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