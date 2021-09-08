الشاعر أسامة أبو النجا ضيف برنامج «اقرأ معانا» بالأعلى للثقافة.. الليلة

يحل الشاعر أسامة أبو النجا٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفًا على برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث «أونلاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «أبو النجا» مجموعة من قصائده الشعرية وهي: «تعريف ــ مقاطع من كتاب الحقيقة».

الشاعر أسامة أبو النجا، شاعر مصري، من مواليد محافظة المنيا، رئيس مجلس إدارة نادي أدب أبو قرقاص لعدة دورات، ورئيس نادي الأدب المركزي بالمنيا، له عدة أعمال شعرية وأدبية منشورة بعدد من الصحف والمجلات، وله ديوانان منشوران هما: «أبعاد جديدة في العشق- واقف على ظلي».



وفي تقديمه لديوانه «أبعاد جديدة في العشق»، يقول الناقد الدكتور صابر عبد الدايم يونس: «لأن حيرة أسامة أبو النجا، التي تملكته مع غشاوة عينيه أمام الأسئلة الكونية لم تجد جوابًا إلا الاقتحام، ودور الشعر أن يطرح الأسئلة حتى وإن جاءت فاجعة، وكلما تعمقت نظرة الشاعر فيما وراء الطبيعة والحياة والوجود أملكته الإجابة على بعضها والإشارة لأجوبة أخرى للأسئلة المستحيلة، وهذا الصنف من الشعراء يسمونهم أباء الشعوب كماوتسي تونج وليوبولد سنجور ومحمد إقبال وغيرهم، وشاعرنا الشاب الغض الإهاب اقتحم تجربة الشعر مزدحمًا بما في قلبه الصعيدي الجرئ من طموحات كسرتها عجلة الأيام البتراء، وصدرت لقلبه أحلامًا مكسورة وآمالًا تتحطم على صخور الواقع المر بين انكسارات شخصية وانكسارات عربية».



وفي سياق متصل، وضمن سلسلة علاقات ثقافية٬ تعقد في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ أمسية «مصر/ تشيلى.. علاقات ثقافية»؛ وذلك في إطار مبادرة علاقات ثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية.



تبدأ الأمسية بعرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة تشيلي، يليها كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السيد السفير بابلو أرياران سفير دولة تشيلى بالقاهرة، وكلمة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، وكلمة السفيرة أمل مراد سفيرة مصر لدى تشيلى، وذلك عبر الفيديو «كونفرانس».



ويشارك بالأمسية عدد من المتخصصين في مجال العلاقات الثقافية بين البلدين؛ من بينهم: الفنان التشكيلى حمدى أبو المعاطى أستاذ الفنون الجميلة ونقيب الفنانين التشكيليين سابقًا، ورشا عبودى أستاذ أدب أمريكا اللاتينية بقسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والفنانة منال محيى الدين عازفة الهارب المصرية، ولدكتور يحيي زكريا جاد أستاذ علم الوراثة الجزيئية بالمركز القومي للبحوث، ويدير اللقاء الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.



تقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث «أونلاين» عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».



وبحسب الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، تم تبادل افتتاح البعثات الدبلوماسية بين مصر وشيلي في عام 1958، وترتبط الدولتان بآلية للتشاور السياسي على مستوى وزارة الخارجية، وعقدت تلك الآلية جولة مشاوراتها الأخيرة عام 2010.

وتأسست مجموعة صداقة برلمانية شيلية – مصرية في يوليو 2015، كما يمتد التضامن بين مصر وشيلي لما هو أبعد من العلاقات الثنائية ليشمل التعاون على الصعيد الدولي أيضًا، حيث دعمت شيلي ورحبت بانضمام مصر كعضو مراقب لتحالف دول المحيط الهادي «Alianza del Pacifico» الذي يضم شيلي والمكسيك وبيرو وكولومبيا، وشاركت مصر في الاجتماعات التي عُقدت بمدينة بويرتو فاراس في شيلي خلال شهر يوليو 2016.

تشارك العديد من الفرق الشيلية في المهرجانات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية، آخرها مشاركة إحدى فرق المسرح التجريبي المعاصر في مهرجان المسرح التجريبي الذي نظمته وزارة الثقافة المصرية نهاية شهر أكتوبر 2016.

كما يقدم المركز المصري الدولي للزراعة سنويًا منحًا لشيلي يستفيد منها عدد كبير من الطلاب الشيليين، حيث يتم قبول مرشحين لكل برنامج من البرامج التي ينظمها المركز، كما تقدم وزارة التعليم العالي منحة جامعية، ومنحتين لتعليم اللغة العربية.