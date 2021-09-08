بـ1.4 مليار دولار.. الجزائر تلغى ديون 16 دولة أفريقية

كشف تقرير إخباري بأن الجزائر ألغت ديون 16 دولة أفريقية وعربية بقيمة 1.4 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014.

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن هذه الديون تخص 14 بلدا أفريقيا بقيمة 902 مليون دولار، وبلدين عربيين بقيمة 504 ملايين دولار.

وأشارت إلى أن هناك دولا أخرى لديها ديون مستحقة لدى الجزائر التي لم تلغها بل عملت على جدولتها في إطار اتفاقيات ثنائية.

وأوضحت أن الجزائر، التي قررت إلغاء الديون المستحقة لدى عدد من الدول الأفريقية والعربية ولم تلجأ أبدا لمثل هذه المبادرات كوسيلة للضغط السياسي، وأنها لطالما دعت بانتظام في إطار سياستها الخارجية والتعاون الدولي إلى عالم متضامن.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الجزائر ، أنها تتابع بقلق بالغ الوضع الراهن في جمهورية غينيا، مؤكدة تمسكها بموقف الاتحاد الإفريقي الرافض لأي تغيير غير دستوري للسلطة.



ودعت الجزائر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية ، إلى "معالجة الأسباب التي أدت إلى الانقلاب بطرق توافقية عبر حوار مسئول، بهدف ضمان احترام سيادة غينيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية وكذلك جميع إنجازات الشعب الغيني".



وأضافت أنها "ستنسق مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في سياق تنفيذ القانون التأسيسي للمنظمة القارية، ومواقفها ذات الصلة في هذا الشأن".

وأعربت عن "أملها في تغلب جمهورية غينيا بسرعة على هذه المحنة، مع تأكيد التضامن مع الشعب الغيني".



واستولت قوات من الجيش في غينيا أمس على السلطة، وعطلت العمل بالدستور، كما قامت بنقل الرئيس ألفا كوندي إلى "مكان آمن".



وكان الرئيس ألفا كوندي أدى اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي لولاية ثالثة في منصبه.