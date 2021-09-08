السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين لـ70 ألفا يوميًا

رفعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، الطاقة الاستيعابية اليومية للمعتمرين إلى 70 ألف معتمر يوميًّا، مؤكدة على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنه يمكن للمعتمرين الحجز عبر تطبيق "توكلنا".

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، وذلك من الدول الثلاث الآتية: "دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها".

وشددت على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، مؤكدة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

إصابات كورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 545 ألفًا و505 حالات.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية- أنه تم تسجيل 172 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 534 ألفًا و451 حالة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، بإجمالي وفيات 8 آلاف و591 حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية



وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.