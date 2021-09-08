مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة دولة سلام وجهودها واضحة ‏للجميع

قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، "إن المملكة منذ تأسيسها وهي دولة سلام، كانت وما زالت وستظل دولة سلام، نهجها قائم على السلام، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام واضحة للجميع".‏

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السفير المعلمي، في الحدث رفيع ‏المستوى المنعقد حول "ثقافة السلام".

‏وأشار المعلمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أن المملكة قامت بإنشاء مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا عام ‏‎2012‎، والذي ‏يمثل انطلاقة تاريخية نحو حوار إنساني هادف ومسؤول يسعى لتعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان.

وأوضح أن ‏المملكة أنشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ويقوم برصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه ‏للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة، وهدفه أن تكون المملكة المرجع الأول ‏عالمياً في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال.

وعلى صعيد آخر، طالبت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية العالم ببدء التحول للاقتصاد الدائري للكربون، الذي أجزلت به المملكة العربية السعودية العالم بالطرح العلمي المنطقي الشاسع الجريء المبتكر باعتباره قضيتها الأولى في قيادة تحولات الطاقة العالمية، التي حملتها المملكة على عاتقها ونازلت بها في المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية كافة والمواجهات البيئية الساخنة وقضايا التغير المناخي من انبعاثات الصناعة، والتي قاد معتركها شخصياً في كل اللقاءات في العالم وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي "تبناها كالابن" مناضلاً بمبادرة المملكة المتطورة للاقتصاد الدائري للكربون بنسختها التكنولوجية السعودية التي تعكف على تبني اقتصاد جديد يقوم على الاستثمار في الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن الصناعة وتحويلها لمنتجات مفيدة ذات قيمة مضافة وربحية عالية.

ونجحت اكتشافات التكنولوجيا السعودية بتحويل الكربون لأمونيا، ما يعني تحويل الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمغذيات زراعية، في أعظم اكتشاف وإقدام سعودي مبتكر، أهّلها أن تحمل تلك النجاحات لقمة العشرين في نسيج الاقتصاد الدائري للكربون بمفاهيمه وقوانينه ونظمه البيئية التي تستهدف المملكة مشاركتها العالم، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول، لتظفر المملكة بمصادقة قادة مجموعة العشرين على مبادرة وتبني المملكة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون على أنه إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها وتحويلها لمنتجات مفيدة بدلًا من إطلاقها في الغلاف الجوي.