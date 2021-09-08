الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء البريطانى يرفع الضرائب لحل أزمة الرعاية الصحية والاجتماعية

جونسون
جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وضع خطط لرفع الضرائب على العاملين وأرباب العمل وبعض المستثمرين في مسعى لإصلاح نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.


يأتي هذا بعد إنفاق أموال طائلة على مكافحة جائحة "كوفيد-19"، مما يدفع جونسون للعودة إلى تعهد مبكر بالتعامل مع نظام الرعاية الاجتماعية المتعثر في بريطانيا والذي من المتوقع أن تتضاعف تكلفته مع زيادة أعمار السكان في العقدين المقبلين.. حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" مساء الثلاثاء.
 

وأوضحت الإذاعة أن تحرك جونسون جاء لمحاولة معالجة التأخير في الخدمات الصحية في بريطانيا والتي تشهد الملايين على قوائم الانتظار منذ أشهر لتلقي العلاج من الخدمة الصحية الوطنية بعد إعادة تركيز الموارد للتعامل مع الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن السياسيين البريطانيين حولوا، على مدى سنوات، إيجاد طريقة لدفع تكاليف الرعاية الاجتماعية، مع أن رؤساء الوزراء المتعاقبين من حزبي العمال والمحافظين تجنبوا هذه القضية لأنهم كانوا يخشون أن تثير غضب الناخبين وحزبيهما.
 

وكانت أظهرت بيانات حكومة أن بريطانيا سجلت الثلاثاء 209 وفيات خلال 28 يوما من الإصابة بمرض كوفيد-19 وهو أعلى معدل يومي منذ التاسع من مارس.

 

وترتفع الوفيات باطراد منذ بداية أغسطس على الرغم من تأثر أعداد الوفيات الإجمالية بأنماط إبلاغ غير منتظمة في المستشفيات في مطلع الأسبوع.


 وسجلت بريطانيا 37489 حالة إصابة بالفيروس الثلاثاء بالمقارنة مع 41192 حالة أمس الاثنين.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.


كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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وائل لطفي

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