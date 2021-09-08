رئيس جامعة طنطا : الجمهورية الجديدة بوابة العبور إلى المستقبل المشرق

شارك الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا بالحضور في مؤتمر واحتفالية الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبىيالأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، والذي تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض.

وقال رئيس جامعة طنطا، على هامش المؤتمر، إن الجمهورية الجديدة هي بوابة العبور إلى المستقبل المشرق، وأن هذا المؤتمر يخدم قضايا الصحة في إفريقيا بعد استعادة مصر الريادة في أفريقيا تحت قيادة الرئيس السيسي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤلين ورموز المجتمع، حيث شارك بالحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ومحمد معيط وزير المالية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وعلى صعيد آخر، نظمت جامعة طنطا احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين فى المرحلة الجامعية الأولى ومرحلتي الماجستير والدكتوراة، تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، وأماني الندري وكيل وزارة التضامن بمحافظة الغربية، وأحمد عبد العظيم مدير بنك ناصر الاجتماعي بطنطا.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أنه في إطار برتوكول التعاون الموقع بين جامعة طنطا ووزارة التضامن الاجتماعي نظمت الجامعة مسابقة علمية لطلاب الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير و الدكتوراه فى إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين، معربًا عن أصدق تمنياته بمزيد من النجاح والتوفيق للطلاب.

أوضح نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تحرص دائما على تحقيق التعاون مع جميع الهيئات الخدمية للمساهمة في خدمة المجتمع، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من أفكار وطاقات الشباب في تحقيق استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قدم الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه ورعايته للطلاب الفائقين على مستوى الجامعات المصرية، مشيدًا بالتعارن المثمر مع جامعة طنطا من خلال إنشاء وحدات خاصة بوزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، بهدف المساهمة في تحقيق أعلى مستوى من تقديم الخدمات لجميع منتسبي الجامعة.

وأكد مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بصدد إنشاء أول معرض دائم للطلاب بالتعاون مع جامعة طنطا، بهدف إتاحة الفرصة للجميع بعرض منتجاتهم وتوفير جميع المستلزمات اللازمة للطلاب بأسعار منخفضة، وتنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتقديم خدمات التدريب والتأهيل لطلاب الجامعة لتأهيلهم إلى سوق العمل.