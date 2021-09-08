وفاة الدكتور أحمد الشواربى شيخ الطريقة «الضيفية الخلوتية» عن عمر يناهز ٧٢عاما

أعلن الديوان العام، للطريقة الضيفية الخلوتية، منذ قليل، وفاة الدكتور أحمد محمد آمين الشواربي، شيخ الطريقة الضيفية بمصر والعالم الإسلامي، عن عمر يناهز ٧٢ عامًا، بعد مسيرة مليئة بالعطاء والبناء والتنمية، ونشر التصوف الإسلامي داخل مصر وخارجها.

وقال الدكتور محمود أبوعلي، وكيل الطريقة الضيفية الخلوتية، في بيان له منذ قليل: "بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء ٧ سبتمبر ٢٠٢١، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد محمد آمين الشواربى، شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية بجمهورية مصر العربية، وسوف تشيع الجنازة غدًا الأربعاء الموافق ٨ سبتمبر بعد صلاة الظهر من مسجد السادة الضيفية الخلوتية بمنطقة السيدة عائشة القادرية حارة أبو ضيف، والعزاء مقتصر على تشيع الجنازة".

وتعد الطريقة الخلوتية إحدى الطرق الصوفية السنية نسبة إلى محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين الخلوتي، المتوفى في مصر سنة 986 هـ، وهو من أئمة الصوفية في خراسان في القرن العاشر الهجري، و"الخلوتي" نسبة إلى الخلوة الصوفية، وكان من أتباع الطريقة السهروردية، وأخذ التصوف عن إبراهيم الزاهد، ثم استقل بطريقته، وتفرغ لجمع الأتباع وتعليم المريدين.

وتنتشر الطريقة الخلوتية بشكل أساسي في مصر وفلسطين، حيث تتواجد طريقة القاسمي الخلوتية الجامعة في مختلف مناطق البلاد، وخصوصًا في مدينة الخليل، وشيخها هو العالم الجليل الشيخ عبد الرؤوف حسني الدين القاسمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسات القاسمي، ومن مؤسساتها كلية القاسمي في منطقة باقة الغربية.

وانتشرت الطريقة فى مصر على يد العارف بالله الشيخ محمد إسماعيل أبوضيف، وشهدت الطريقة توسع وانتشار واسع في عدد من محافظات الصعيد، خلال الفترة الأخيرة.