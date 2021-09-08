الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المرشح الاشتراكى لمستشارية ألمانيا يسعى إلى نقل تحالف ميركل للمعارضة

ميركل
ميركل

صرح مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لمنصب المستشار، أولاف شولتس، بأن هدفه الشخصي يتمثل في نقل تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي إلى صفوف المعارضة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة آواخر الشهر الجاري.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، رفض نائب المستشارة مساء اليوم الثلاثاء مجددا استبعاد الدخول في ائتلاف مع حزب اليسار.

وفي رده، على سؤال من أحد المشاهدين عما إذا كان متأكدا من أنه لن يكون هناك ائتلاف كبير جديد يجمع الاشتراكيين مع المسيحيين، قال وزير المالية:" بإمكانك أن تكون متأكدا من أن هدفي الكامل، وهو بالمناسبة هدف للكثير من المواطنين وفقا لانطباعي، هو أن يتمكن التحالف المسيحي من الاستجمام في صفوف المعارضة".

وفي رد على سؤال من مشاهد آخر حول ما إذا كان يمكنه التصويت للحزب الاشتراكي دون أن يؤدي ذلك إلى صعود حزب اليسار إلى الحكومة، قال شولتس للسائل إنه يمكنه التصويت للحزب الاشتراكي وأنه بالتأكيد سيجد إجابات للأسئلة التي طرحها.

وقال السائل إن أسباب تشككه حيال اليسار هو القلق على توجهات من بينها الشراكة عبر ضفتي الأطلسي ومواصلة تطوير الاتحاد الأوروبي.

وأكد شولتس على ضرورة أن تتعاون ألمانيا مع الولايات المتحدة في الملف الأمني مشيرا إلى أن هذا الأمر يسري أيضا على حلف شمال الأطلسي (ناتو): "وبالنسبة لي لا يمكن أن تكون هناك حكومة سوى تلك التي تأخذ موقفا تام الوضوح من هذا الأمر" وأضاف أنه يجب أن يكون هذا الأمر واضحا من أول يوم.

كانت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ مطلع الأسبوع الجاري أظهرت أن غالبية الألمان يرغبون في أن يذهب التحالف المسيحي إلى صفوف المعارضة، عقب الانتخابات العامة المقررة في 26 سبتمبر الجاري.
وأجاب نحو 56% من الألمان بـ"نعم بالتأكيد" أو "نعم إلى حد ما" على سؤال: "هل ترغب في أن يذهب التحالف المسيحي إلى المعارضة عقب 16 عاما من توليه الحكم".

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