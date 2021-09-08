الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

فحص٣٥٠ طفل ضمن المبادرة الرئاسية للأطفال المبتسرين فى المنوفية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

صرح الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالمحافظة، فحصت ٣٥٠ طفل بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، والتي انطلقت ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ .

 

أوضح وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلي حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن ١٩ مرض من مسببات الإعاقة مثل قصور الغدة الدرقية، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها التي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية، ويحدث بسبب خلل جينى، مشيرا إلى أن المبادرة تساهم في سرعة إكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكراً، من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة في ١٢ محضن كمرحلة أولى منهم ١١ محضن تابع لمديرية الصحة، ومحضن بالتأمين الصحي.

 

وتأتي المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية، ويتم من خلالها سحب عينة تؤخذ من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى إختبار تأكيدي، وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلي وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الأمراض الوراثية.

 

من جهتها أكدت الدكتورة هبة السيد منسق المبادرة، أنه تم تدريب الفرق الطبية علي طرق وكيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة الرئاسية وإزالة كافة المعوقات، تحت إشراف الإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي، ومسئول الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، مشيرة إلي أن العلاج سيقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة، مؤكدة أن وزارة الصحة ستقوم بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثي الولادة .

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