الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا.. تطعيم 75% من البالغين بجرعة لقاح واحدة ضد كورونا

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض الأمريكى، اليوم الثلاثاء، أن ما نسبته 75 % من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيمات المضادة لمرض كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المسؤول الذى لم تكشف عن هويته قوله إن البيانات التي سيتم الإعلان عنها  في وقت لاحق اليوم من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستعكس المستوى الجديد. 

وكانت الولايات المتحدة قد تمكنت من تطعيم 70 % من البالغين بجرعة واحدة على الأقل في أوائل أغسطس الماضي، بعد أربعة أسابيع من الموعد المستهدف الذي حدده الرئيس جو بايدن وكان 4 يوليو لتحقيق هذا الإنجاز.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا كوفيد اللقاح الصحة أمريكا

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