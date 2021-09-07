وزير الداخلية السوداني يؤكد الحرص على التعاون مع بعثة «يونيتامس»

أكد وزير الداخلية السوداني، الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، حرص واهتمام الوزارة ورئاسة قوات الشرطة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" في شتى المجالات.

وأشاد الشيخ، في كلمته خلال الورشة المشتركة بين الشرطة السودانية وبعثة "يونيتامس" بحضور الفريق أول شرطة خالد مهدى مدير عام قوات الشرطة ورئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس، باهتمام البعثة بتقديم الدعم الفني اللازم للشرطة السودانية حتى تضطلع بدورها كاملا فى تحقيق الأمن والاستقرار بولايات السودان ودارفور على وجه الخصوص.

وقال إن قوات الشرطة تعمل وفق الوثيقة الدستورية فى بسط الامن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات بجانب العمل على تأمين وحماية المدنيين في دارفور بقوات شرطية متخصصة قوامها 3 آلاف شرطي، مؤكدا التزام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بتعزيز التعاون مع بعثة اليونتامس لتنفيذ كافة برامجها تجاه المدنيين.

من جانبه، نوه فولكر بيرتس بالجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها قوات الشرطة في حماية وتأمين المدنيين بولايات دارفور.

ونفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن تكون مخيمات اللاجئين في السودان، استخدمت من قبل متمردي إقليم تيغراي للاختباء، بعد أن أعلن مسؤولون إثيوبيون أسر مقاتلين وبحوزتهم بطاقات لاجئين.

وعبر عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الحدود إلى السودان منذ اندلاع القتال قبل عشرة أشهر في تيغراي، أقصى شمال إثيوبيا.

ويشهد إقليم تيغراي نزاعا عسكريا بين الحكومة المركزية و"جبهة تحرير شعب تيغراي" منذ الرابع من نوفمبر عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شنّ هجوم على الإقليم بعد أن اتهم الجبهة بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.

ورغم إعلان رئيس الوزراء النصر في وقت لاحق من ذاك الشهر، امتدت المعارك إلى المناطق المجاورة في عفار وأمهرة.

في الأيام الأخيرة، أكد القادة الإثيوبيون أن مقاتلي "جبهة تحرير شعب تيغراي" دخلوا إثيوبيا من السودان ببطاقة هوية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية الاثنين، إن جبهة تحرير شعب تيغراي حاولت مد النزاع بدخول إقليمي بني شنقول-قمز وأمهرة عبر الحدود السودانية الطويلة.