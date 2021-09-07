الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«البحث عن جثة شاب».. انتشال ميني باص سقط في ترعة المريوطية

السيارة بترعة المريوطية
السيارة بترعة المريوطية

انتشلت الأجهزة الأمنية بالجيزة والجهات المختصة ميني باص سقط في ترعة المريوطية بالبدرشين. 

وتجري قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقا لانتشاله بينما تمكنت القوات بمعاونة الأهالي من إخراج باقي الركاب من السيارة وتبين إصابة 6 منهم تم إسعاف بعضهم في موقع الحادث ونقل الباقين إلى المستشفى. 

ولقي شاب مصرعه وأصيب 6 آخرين في انقلاب مينى باص داخل ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة مينى باص بترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن سقوطها بترعة المريوطية، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لفحص موقع البلاغ.

انتشال ميني باص ترعة المريوطية البدرشين قوات الانقاذ النهري جثة شاب غرقا

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