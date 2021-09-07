الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول فريق كرة قدم نسائية بكفر الشيخ.. نموذج رياضي فريد من نوعه

فريق كرة القدم النسائي
فريق كرة القدم النسائي

كوّنت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، أول فريق كرة قدم نسائية بمركز شباب قلين كنموذج رياضى فريد من نوعه في الدلتا، بمشاركة 50 لاعبة من فتيات قلين، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، لإكتشاف المواهب للكرة النسائية.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن ممارسة الرياضة يفيد كافة الأعمار، و يعود بالإيجاب على كل من يمارسها، وتزيد من نشاطه، والدولة تدعم وتوجه بممارسة كافة الألعاب الرياضية التى لها أبلغ الأثر على المواطنين، وتعود بشكل سريع بالنفع المباشر على المجتمع، مشيداً بدور الدولة الثقافى والرياضى ودور المرأة المصرية فى مجتمعها.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، يتكون الفريق من 50 لاعبة من فتيات مركز شباب قلين التابع لإدارة شباب المجاورة ، وجهاز ادارى متكامل من المتخصصين من كلية التربية الرياضية، وتم تقسيم الفريق إلى ثلاث فرق حسب سن اللاعبات وتم تجهيز برنامج تدريبي يتناسب وسن وتطوير مهارات اللاعبات خطوة بخطوة، معربا عن سعادته بفتيات قلين كما أشاد بقدرتهم على اقتحام اللعبات الرياضية التى طالما ارتبطت بأنها للرجال فقط، مؤكدا أن هذا الفريق يؤكد أن الفتاة المصرية قادرة على إبهار الجميع بقوتها وقدرتها على تحقيق النجاح في كل اللعبات و تخطي كافة العقبات.

أضاف محروس، شهد تمرين الفريق متابعة تنفيذية  صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، رشا محيى الدين، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام،  محمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين،  لوزة البيلى، مسؤول الربط الالكتروني بالإدارة، وتم تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق كرة القدم النسائية بمركز شباب قلين، الدكتورة صفوة ابو العنين شلبي، مدرب فني، الدكتور أحمد علي قائد بك، مدرب، كابتن لبني عادل الشافي، مدرب مساعد، كابتن كرم زاد حسن، مدرب حراس، حماده عبد المجيد فضل،مدير المركز، وسام عيسى رئيس مجلس الإدارة.

كرة قدم قلين كفر الشيخ شباب ورياضة نساء

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