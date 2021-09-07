الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب الزبالة».. إصابة 3 سيدات في «خناقة ستات» بالغربية

خناقة ستات بالغربية
خناقة ستات بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول فيديو عبر إحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمشاجرة بدائرة مركز بسيون بالغربية تحت عنوان (ضرب وسحل سيدة بسيون.. وإنقاذها من الموت).

وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أن سببها حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلٍ منهم على الآخر بالضرب بـ«عصى خشبية» نتج عنها إصابة 3 سيدات من الطرفين، وذلك إثر خلافات جيرة بينهم، لقيام سيدة بإلقاء القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، مما أثار حفيظتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو مشاجرة سحل سيدة بسيون مشادة كلامية

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