بسبب بنطلون.. حبس عامل أشغل النار في زوجته وأطفاله بالإسكندرية

قرر المستشار أحمد جمال، رئيس نيابة اول العامرية، حبس عامل نظافة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتهمة الحريق العمد زوجته وابنيه أحدهما 4 سنوات ونصف وشقيقه 7 سنوات، ما تسبب فى مصرع الزوجة والابن الأصغر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب مصلحة الطب الشرعي للكشف علي الجثتين لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مستشفى رأس التين العام يفيد استقبالهم ربة منزل وطفليها بمصابين بحروق بالغة.

على الفور انتقل الى المستشفى ضباط مباحث قسم شرطة أول العامرية، وبسؤال أهلية الزوجة أتهموا زوجها عامل النظافة، في العقد الخامس، بالتسبب فى إشعال النيران بالشقة سكنه.

أضافت التحقيقات حدوث مشادة بين المتهم وزوجته بسبب بنطلون مقطوع قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب ثم سكب مادة سريعة الإشتعال وأشعل النيران فى الشقة ما أدى لاصابة زوجته وأبنيه بحروق بالغة وفر هاربا.

على الفور، تم عمل كمين وألقى القبض على الزوج المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، وفى وقت لاحق تلقت النيابة العامة اخطارا من المستشفى يفيد وفاة الزوجة واحد الطفلين متأثرين بإصابتهما جراء الحريق، تم نقل الجثتين الي المشرحة تحت تصرف النيابة.

وقررت محكمة جنح المنتزة اول بالاسكندرية، تجديد حبس زوج إسراء عماد 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالشروع في قتل زوجته والتعدي عليها بسلاح أبيض وإصابتها بجروح بالغة بالوحدة والجسم.

كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المجني عليها إلى سراى النيابة لسؤالها، وإحضار التقرير الطبي من مستشفى شرق المدينة لبيان إصابات المجنى عليها من عدمه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة، بوصول المجني عليها إسراء عماد حبشى، 19 سنة، ربة منزل، مصابة بعدة إصابات بالوجه ومناطق متفرقة من الجسم.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، إلى المستشفى وبالمعاينة والفحص تبين أن المصابة اتهمت زوجها محمد.م، 24 سنة، سائق، بالاعتداء عليها وإحداث إصابتها، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وألقى القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بالاعتداء على زوجته بسبب خلافات زوجية وتعديها عليه بالسب والشتم ما أدى إلى غضبه فقام بالتعدى عليها وإحداث إصابتها، تم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.