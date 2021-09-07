الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط جلب 2 طن مخدرات و5 ملايين قرص «كبتاجون» (فيديو)

الداخلية
الداخلية

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من النتائج الإيجابية، من خلال الحملات المكثفة، التي شنتها على البؤر الإجرامية، لتجفيف منابع جلب وتخزين وترويج المواد المخدرة.

وأثمرت الجهود خلال شهر عن ضبط 6061 قضية بإجمالي 6546 متهمًا وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 1413,452 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 867,745 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 129,715 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 98,806 كيلو جرام. 

كما تم ضبط كمية من بذور القنب المخدر وزنت 316 جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 2,204 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 14,666 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 9,492 كيلو جرامًا، كمية من مخدر القات وزنت 55 كيلو جرامًا، 206912 قرص لعقار الترامادول، 78972 قرص مؤثر نفسيًا، 5 ملايين و235 ألف قرص لعقار الكيبتاجون، 450 كيلو جرام لذات المخدر، 140 قرص سابكسون، 198 طابع إل إس دى. 

وداهمت الأجهزة الأمنية، 20 مركزًا بدون ترخيص لعلاج الإدمان، وضبط القائمين عليها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ393 مليون جنيه تقريبًا.

الداخلية الحملات المكثفة 2 طن مخدرات 5 ملايين قرص كبتاجون

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