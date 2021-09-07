ألمانيا.. وفاة مسن وتدهور حالة اثنين بعد إعادة تطعيمهم ضد كورونا

أفاد موقع "Focus Online" الألماني، اليوم الثلاثاء، بوفاة شخص وتدهور حاد لصحة 2 آخرين في دار رعاية مسنين شمال ألمانيا بعد إعادة تطعيمهم بلقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى كورونا "كوفيد-19".

ونقل الموقع عن موظفين طبيين، أن المتوفي فارق الحياة بعد مرور 3 أيام على تلقيه جرعة معززة من اللقاح، بينما تم نقل 2 آخرين إلى مستشفى مع وضعهما في غرفة عناية مركزة حيث استقرت أحوالهما.

وذكر الموقع الألماني أن الأشخاص الـ3 مقيمون في دار رعاية مسنين بمنطقة أوبرهاوزن - هولتن في الأرض الفيدرالية شمال الراين-وستفاليا، مبينا أن حوالي 10% من بين هؤلاء الذين خضعوا لإعادة التطعيم يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

وأشار الموقع مع ذلك إلى أن الجهات الصحية ستقوم بتحليل هذه الحالات الـ3 لتحديد ما إذا توجد علاقات سببية بين تدهور صحة المرضى وإعادة تلقيحهم.

يشار إلى أن ألمانيا شهدت مطلع الأسبوع، خروج بضعة آلاف في مسيرات في شوارع برلين، في تظاهرات غير مصرح فيها، احتجاجاً على التطعيم ضد فيروس كورونا والقيود المفروضة للحد من انتشار الموجة الرابعة من الفيروس.

وردد المتظاهرون هتافات تقول "ارفعوا أياديكم عن أطفالنا" ولوحوا بلافتات تندد بما وصفوه "بالفصل العنصري" بسبب التطعيم في حين تدرس بعض المناطق في ألمانيا تشديد القيود على من لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وسعى عشرات من رجال الشرطة الذين يرتدون زي مكافحة الشغب للسيطرة على التظاهرات، وإبقائها في شوارع المناطق السكنية في شرق برلين.

وقالت شرطة برلين على "تويتر"، إنها اعتقلت 80 شخصاً من بين المتظاهرين مع التركيز على من يمارسون أعمال عنف، أو الذين يدعون لانتهاك القواعد المتبعة لمكافحة انتشار الجائحة.

واعتقلت الشرطة، السبت، نحو 100 شخص في تظاهرات مماثلة بعد أن حاول المتظاهرون اجتياز الحواجز للوصول إلى مقر الحكومة في وسط برلين.