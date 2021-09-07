نشرة الحوادث: تفاصيل مصرع شاب هرب من مركز مساج مشبوه.. بطولة رجال الشرطة تُحرر طفلي أسيوط والغربية

تنشر «الدستور» نشرة الحوادث، اليوم، في مصر عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل مصرع شاب هرب من مركز مساج مشبوه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لمصرع شاب قفز من مركز "مساج" بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن 4 عاطلين انتحلوا صفة ضباط من مباحث الآداب وادعوا مداهمتهم المركز كونه مشبوها ويعمل دون تراخيص، ما دفع المتوفى للقفز من الشرفة ليسقط جثة هامدة.

https://www.dostor.org/3563995

إصابة 6 فى انقلاب مينى باص بترعة البدرشين

أصيب 6 في انقلاب مينى باص داخل ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

https://www.dostor.org/3563975

نظر طعن الطبيب قاتل زوجته وأطفاله بكفر الشيخ 13 نوفمبر

حددت محكمة النقض جلسة 13 نوفمبر المقبل كأولى جلسات نظر طعن المتهم بقتل زوجته وأطفاله على حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات

https://www.dostor.org/3563917

العثور على رضيع ملقى بحديقة فى مدينة نصر

عثر الأهالي على طفل رضيع ملقى بحديقة بجوار أحد العقارات بمدينة نصر.

https://www.dostor.org/3563863

فتوى مجلس الدولة: هيئة الدواء مختصة بتعديل أحكام قانون جداول المخدرات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة (32) من القرار بقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

https://www.dostor.org/3563809

«زياد وأمير».. بطولة رجال الشرطة تُحرر طفلى أسيوط والغربية من الاختطاف

«زياد وأمير» لم يتجاوزا العقد الأول من عمرهما، تشابهت حكايتهما بتعرضهما للخطف، وطلب الخاطفان فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، لكن رجال الأمن سطروا ملحمة جديدة، وتمكنوا من إعادة الطفلين سالمين، وألقت القبض على الجناة.

https://www.dostor.org/3563640

11 سبتمبر.. محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في الانضمام لجماعة إرهابية

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة السبت 11 سبتمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

https://www.dostor.org/3563428

ضبط 6 متهمين غسلوا 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

https://www.dostor.org/3563401

«شرطة مزيفة».. القبض على المتهمين باقتحام مركز علاج إدمان في الجيزة

ألقي ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص اشتركوا مع آخر، في انتحال صفة "رجال شرطة"، واقتحموا مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، لسرقة نزلائه، ما أسفر عن مصرع شخص من العاملين بالمركز نتيجة قفزه من النافذة، خلال محاولته الهرب.

https://www.dostor.org/3563397

أصابت زوجها بـ«كسر في الجمجمة».. «سيدة النهضة»: بيتهمني في شرفي

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بإحالة المتهمة بالتعدي على زوجها بآله حادة؛ بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات.

https://www.dostor.org/3563373