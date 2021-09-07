ولى العهد البحرينى يؤكد أهمية التعاون العسكرى مع الولايات المتحدة

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الثلاثاء، أهمية مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات بما فيها الدفاعي والعسكري والدفع بمسارات العمل نحو آفاق أرحب.

جاء ذلك لدى لقاء سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر الرفاع اليوم، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمنامة، وتم خلال اللقاء، بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الجانبين الإقليمي والدولي.

وشدد ولي العهد البحريني على ما يجمع البحرين والولايات المتحدة الصديقة من علاقات استراتيجية تاريخية اتسمت بطابعٍ متميز على مختلف الأصعدة، وذلك وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ونوه ولي العهد البحريني بأن الجهود الإنسانية التي قدمتها المنامة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في عمليات الإجلاء من أفغانستان تأتي من منطلق متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وحرصها على دعم استقرار أفغانستان الشقيقة، وتعزيز إسهامها الفاعل في عمليات التضامن الإنساني الدولي.

وأشاد ولي العهد البحريني بما تتسم به علاقات البلدين الصديقين من تميز على كافة الصعد وبالأدوار التي تقوم بها الجالية الأمريكية في مملكة البحرين عبر اسهامها الفاعل في التنمية بالمملكة.

ونوه ولي العهد البحريني بالدور الهام الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم العالمي.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن شكر وتقدير الولايات المتحدة لمملكة البحرين على دعمها جهود عمليات الإجلاء من أفغانستان باعتبار المملكة شريكًا في عمليات التضامن الإنساني الدولي.

ونوه أوستن بما قدمته من تسهيلات ودعم لوجستي كان له الأثر الكبير في نجاح عمليات الإجلاء الآمن للمدنيين من أفغانستان، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين.