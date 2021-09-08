الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنى سويف تحيل أستاذًا ومدرسًا مساعدًا بكلية السياسية والاقتصاد للنيابة العامة

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أحالت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، تقرير التحقيق مع أستاذًا جامعيًّا ومدرسًا مساعدًا بكلية السياسية والاقتصاد إلى النيابة العامة، بعد انتهاء اللجنة المشكلة بمعرفة رئيس الجامعة من أعمالها للتحقيق في التلاعب بنتائج الطلاب بالكلية.

وكان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قد أمر بتشكيل لجنة لفحص نتائج امتحانات طلاب كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة، وكذلك مراجعة جميع النتائج داخل كنترول الكلية، لبيان حقيقة عن وجود أخطاء وتلاعب في النتائج تضر بالطلاب.

وانتهت اللجنة إلى وجود أخطاء في نتائج الطلاب وشبهة تلاعب بها داخل الكنترول، وعليه تم تشكيل لجنة أخرى وتكليف رئيس الكنترول بتصحيح الأوضاع الخاطئة.

وقال رئيس جامعة بني سويف: "علمت أن هناك شائعات بوجود أخطاء في نتائج طلاب كلية السياسة والاقتصاد داخل الجامعة، وردد البعض أن هناك تلاعب بالنتائج، وعلى الفور وجهت بفحص ومراجعة كل نتائج الطلاب داخل الكنترول لاستبيان الحقيقة إذا ما كان هناك أخطاء بالفعل أو عكس ذلك".

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الجامعة لن ولم تتستر على أي خطأ، ولن تتردد نحو محاسبة المخطئ؛ لأن الجامعة اتخذت منهجًا منذ البداية بالشفافية ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصر أو المخطئ، مطمئنًا الطلاب: "كل صاحب حق أخذه وكل مخطئ يحاسب الآن".

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تطعيم 5000 طالب لليوم الثالث على التوالي بمراكز اللقاح التي تم تخصيصها لتطعيم الطلاب داخل الحرم الجامعي بالمجان، جاء ذلك خلال جولتة التفقدية للاطمئنان على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب داخل المراكز المتواجدة بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة بكل دقة، واتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمواجهة وتذليل أي عقبات محتملة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المشاركين وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها.

بني سويف جامعة بني سويف السياسة والاقتصاد نتائج الطلاب النيابة العامة

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