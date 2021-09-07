الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. طرح فيلم «30 مارس» في 47 دار عرض بالقاهرة والإسكندرية والأقاليم

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

تستقبل دور العرض السينمائي، غداً، فيلم سينمائي جديد ينضم لقائمة الأفلام التي تعرض حاليًا والفيلم يشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين ويناقش العديد من الإفكار المهمة.

وتستعرض "الدستور" دور العرض في القاهرة والإسكندرية والمحافظات المقرر طرح الفيلم بها. 

طرح الفيلم في القاهرة سيكون في أكثر من 27 دار عرض أبرزهم في السينمات الضخمة في المولات، وسيتم طرح الفيلم في الإسكندرية في 9 دار عرض وفي 11 دار عرض بالمحافظات والأقاليم أبزهم في طنطا والمنصورة والزقازيق والمنيا والغردقة. 

تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما ما يتتبع فيلم 30 مارس رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

ويحتفل صناع فيلم "30 مارس" بعد غد الخميس بالعرض الخاص وطرحه في دور العرض السينمائية بإحدى دور السينما بالتجمع الخامس، بحضور كل أبطال العمل بجانب حضور عدد كبير من الفنانين والاعلاميين والصحفيين، والفيلم تم الانتهاء من تصويره منذ عام تقريبًا، لكن تم تأجيله طوال الفترات الماضية بسبب انتشار كورونا حيث توقفت السينمات لفترة طويلة. 

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