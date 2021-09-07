الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يكبّد ميليشيا الحوثى خسائر فى مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

كبّد الجيش اليمني، الثلاثاء، ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات غرب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر. نت" أن قوات الجيش اليمني دحرت خلال المواجهات عناصر الميليشيا الحوثية من مواقع مهمة في جبهة الكسارة، كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع متفرقة للميليشيا في الجبهة ذاتها وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوتيرة عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وهجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية بالتزامن مع تسلم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج مهامه، رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة وإحلال السلام‏.

وقال الإرياني، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الثلاثاء، إن هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي ميليشيا الحوثي الإرهابية السافر لإرادة المجتمع الدولي، وانقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة ورفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهضة لاستمرار الحرب والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين‏.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي للقيام بمسئولياتهم إزاء استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي بإيعاز وتخطيط ودعم إيراني، مشددا على ضرورة إدراك أن ميليشيا الحوثي الإرهابية لن ترضخ لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن إلا تحت الضغط السياسي والعسكري.

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أن ميليشيات الحوثي تحاول فرض نظام عنصري فاسد في اليمن، مستندة لخرافة الحق الإلهي في الحكم.

أشار بن مبارك، في لقاء جمعه في لاهاي بعدد من السياسيين والمفكرين والصحفيين الهولنديين، إلى أن "ميليشيا الحوثي ليست لديها الرغبة في السلام وإنهاء الحرب وأصبحت الحرب بالنسبة لهم وسيلة للتربح والإثراء، حيث يرفضون جميع المبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار".

وأكد بن مبارك أن "المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة تعتبر أساساً لتحقيق سلام عادل وشامل وهدفها تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لصندوق الاقتراع واحتكار القوة والسلاح بيد الدولة الضامنة لأمن وحقوق جميع المواطنين".

اليمن الجيش اليمني إيران طهران الجيش

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