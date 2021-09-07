الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

حسن شاكوش بعد منعه من الغناء: هانى شاكر أب للجميع.. وأتمنى حل الأزمة ودى

شاكوش والبحراوي
شاكوش والبحراوي

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أنه يحاول الفترة الحالية تخفيف العقوبة التي وقعت عليه من جانب نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء لأجل غير مسمى، مشيراً إلى أن ما نشر حول تقديم تظلم بعد القرار غير صحيح بالمرة، بينما يحاول بشكل ودي الانتهاء من الأزمة في أقرب وقت.

وأوضح شاكوش في تصريحات لـ“الدستور”، أن الأمر الحالي في يد النقابة والفنان هاني شاكر الذي نعتبره الأب للجميع، وأتمنى أن يتابع الملف الخاص بي ويكون له دور في ذلك التحقيق الذي تم.

وكانت قد أعلنت نقابة المهن الموسيقية مؤخراً وقف المطرب حسن شاكوش إلى أجل غير مسمى، ووقف المطرب رضا البحراوي لمدة شهرين وإلزامه بدفع أجور فرقته، بينما كشفت النقابة في قرارها الثالث يمنع الغناء عن طريق الفلاشات نهائياً.

وكان قد نشب خلاف بين المطرب حسن شاكوش والمطرب رضا البحراوي، وهو ما استدعى نقابة المهن الموسيقية للتدخل.

كان قد شدد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على التزام المطربين بمبادئ الوقوف على خشبة المسرح، ومقابلة الجمهور وتحمل مسئولية الكلمة والفعل.

تحدث مؤخراً المطرب الشعبي حسن شاكوش، في فيديو بعد منعه من الغناء ليتحدث فيه مع متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد أنه يوافق على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه عن الغناء.

وقال حسن شاكوش خلال الفيديو الـ لايف، الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يوافق على قرار نقابة المهن الموسيقية وراضِ به.

وتابع حسن شاكوش خلال الفيديو إن الله فقط هو عالم الغيب ومدبر الأمور لكل شخص، قائلًا: أنا معنديش مشكلة أشتغل أي حاجة ما دام بالحلال، الموت دا أسرع من رمشة العين.

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