الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-9-2021

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

تستمر عمليات البحث فى موقع جوجل عن أسعار الحديد اليوم، وتحاول «الدستور»، من خلال هذا التقرير، مساعدة العديد من المواطنين على الإطلاع على أسعار مواد البناء، وبالأخص أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8-8-9-2021.
 

وشهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8/9/2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع، استقرارا في سعر الطن الواحد، حيث تراوحت الأسعار بين 14600 جنيه للطن الواحد في بغض الشركات، و 14300 جنيه للطن الواحد في شركات أخرى.

 

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 

استقر سعر طن الحديد اليوم الأربعاء، في شركة عز، عند 14600 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء، في شركة المصريين 14550 جنيها.

وبلغ سعر طن الحديد اليوم الأربعاء، بشركة بشاي 14500 جنيه، وتساوى ذلك السعر مع سعر طن الحديد في شركة العتال.

في حين سجل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء بشركتي "العشري، ومصر ستيل"، نحو 14350 جنيها.

كما وصل سعر طن الحديد اليوم الأربعاء، بشركة عطية، نحو 14300 جنيه، وهو نفس سعر طن الحديد في شركات "سرحان، والمراكبي، الكومي، المعادي".
 

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اسعار الجبس اليوم الأربعاء 


استقرت اسعار الجبس اليوم الأربعاء 8/9/2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث وصلت الأسعار إلى 860 جنيها للطن الواحد في عدد من الشركات، و 580 جنيها جنيها للطن الواحد في شركات أخرى.

بلغ سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة سيناء، نحو 860 جنيها.
وسجل سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة الدولية نحو 710 جنيهات.

في حين جاء سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة المعمار، نحو 690 جنيها.

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة العامرية نحو 655 جنيها.

كما سجل سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة مصر سيناء، نحو 650 جنيها.

واستقر سعر طن الجبس اليوم الأربعاء، في شركة السويس، عند 580 جنيها.

 

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 8-9-2021

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 8-9-2021، في السوق المحلية، حيث بلغ سعر طن الأسمنت أرض المصنع في شركة العربية للأسمنت المسلح 910 جنيهات، والصخرة 870 جنيها، ووادي النيل 850 جنيها.

وسجل طن أسمنت أرض المصنع لشركة سيناء 860 جنيها وحلوان 910 جنيهات، والعسكري بني سويف 855 جنيها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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