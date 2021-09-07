الكنائس الغربية والكاثوليكية فى مصر تحتفل بمناسبات مهمة اليوم

تحتفل الكنائس الكاثوليكية في مصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر، برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الثلاثاء الثالث والعشرين من زمن السنة.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بعدة مناسبات مهمة مثل تذكار الصورة الّتي رسمها ماري لوقا الإنجيليّ ممثّلة السيّدة العذراء وابنها الإلهيّ، وتذكار شهادة القدّيسة ماترونا ، وعيد ميلاد السيدة مريم العذراء عليها أشرف السلام.

هذا ويترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بمناسبة عيد ميلاد العذراء مريم غدًا الأربعاء 8 سبتمبر، صباحًا يترأس القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر في القاهرة.

الكنيسة الكلدانية

وتحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الثلاثاء الثاني من ايليا.

كنيسة الروم الملكيين

تحتفل كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في مصر، برئاسة نيافة الحبر الجليل المطران الأنبا جورج بكر، بحلول الثلاثاء السادس عشر بعد العنصرة، وذكرى تقدمة عيد ميلاد السيدة العذرءا المُلقبة بـ"والدة الإله الفائقة القداسة"، بالإضافة إلى تذكار القدّيس الشهيد صوزن اذلي استشهد القدّيس صوزن في كيليكية، في عهد الحاكم مكسيموس والإمبراطور ديوكليسيانوس، حول سنة 304.

الكنيسة المارونية

بينما تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، بحلول الثلاثاء السادس عشر من زمن العنصرة.

الكنيسة السريانية

كما تحتفل الكنيسة السريانية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المُطران افرام انطوان سمعان، النائب البطريركي للكنيسة السريانية الكاثوليكية في القاهرة، بعيد القدّيس سوزون الشهيد.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بنفس الذكرى، لذا يقول موقع كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بحي الإبراهيمية بالاسكندرية، وهو موقع كنسي مُعتمد إن سوزون كان راعيًا للغنم في كيليكية، وكان اسمه أصلًا تاراسيوس ولما تعمّد تسمّى سوزون.