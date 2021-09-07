الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التعاون الدولي» تناقش سبل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 غدًا

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تنظم وزارة التعاون الدولي، غدًا الأربعاء، جلسة بعنوان "تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي.

وتأتي أبرز نتائج الجلسة أنها ستعمل على وضع توصيات رئيسية بالتوافق بين جميع المشاركين حول الطريقة الأفضل التي يمكن من خلالها المضي قدمًا نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال تعاون إنمائي أكثر فاعلية.

ويشارك في الندوة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وصانعي القرار على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رؤساء شركات القطاع الخاص والبنوك، ومراكز الابحاث.

كما تستهدف الجلسة تسليط الضوء على دور التعاون الإنمائي في توفير وحشد الموارد والتمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع استكشاف ادوات التعاون الدولي المختلفة مثل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وكيف تنعكس على وجود آليات مبتكرة لتعزيز أثر هذا التعاون.

وتستهدف أيضا تحديد فجوات القدرات التي تحول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية 2063، بالإضافة إلى تحديد الفجوات التمويلية التي تعيق تنفيذ أجندة 2030، واستكشاف مصادر التمويل الإضافية مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحالف المستثمرين الدوليين من اجل التنمية، وتمويل الكاربون، وصناديق المناخ الأخضر.

وتناقش الجلسة أيضًا معالجة الفجوات في عملية رصد وتقييم مساهمة التعاون الدولي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تنطلق صباح غدٍ الأربعاء، في نسخته الأولي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وزارة التعاون الدولي هداف التنمية المستدامة منتدى مصر للتعاون الدولي تعاون إنمائي المستوى المحلي شركات القطاع الخاص التعاون الإنمائى

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