نصائح للحفاظ على عينيك من الجفاف

يصاب الكثير من الأشخاص بجفاف العيون، خاصة في فصل الشتاء وأثناء عدم تناول ما يكفي من الماء، حيث يتطلب سطح العين توافر ألية معينة ليعمل بشكل صحيح، وإذا كانت عيناك جافة، فقد يؤثر ذلك على كلا من الوظيفة البصرية والراحة، وفقا لموقع health .

العنصر الأكثر أهمية في هذا الأمر، هو توافر سائل الدموع وهو عبارة عن طبقة مائية تتكون في الغالب من الماء، لذلك إذا كان جسمك يعاني من الجفاف، فقد يكون هذا الجزء المسيل للدموع ناقصًا، مما يعرض سطح عينيك للتهيج والرؤية الضبابية.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت عيناك مصابة بالجفاف؟

تشمل أعراض جفاف العين ما يلي:

-الشعور بالألم في منطقة العين.

-الإحساس بجسم غريب يشبه الرمال في العين.

-حساسية للضوء.

- يمكن أن يؤدي جفاف العين إلى سطح بصري خشن، مما يقلل من وضوح الرؤية، وقد تلاحظ زيادة إجهاد العين والصداع مع مرور اليوم أو عند محاولة التركيز.

كيف تعالج جفاف العيون؟

استخدام القطرات الطبية مجديا في هذه الحالة، يمكنك استخدام قطرات الترطيب التي تُصرف دون وصفة طبية عندما تشعر بعدم الراحة في عينيك و إذا كانت لديك أعراض أكثر حدة ، فقد تحتاج إلى أدوية قوية بوصفة طبية.

يساعد الترطيب والتغذية المناسبين في صحة العين، فمن المفيد التركيز علي تناول الأطعمة التي تحتوي علي الفيتامينات المفيدة لصحة العين مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية ، و مكملات زيت السمك ، التي تساعد الغدد الدهنية على العمل بشكل أفضل وتمنع الدموع من التبخر بسرعة كبيرة.

وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول فيمكن أن تسبب الجفاف، فالماء العادي هو الأفضل في هذه الحالة.

شراب الماء للوقاية من جفاف العين

يساعد شرب المزيد من الماء جسمك على إنتاج كمية صحية من الدموع، وهو أمر مهم لمنع جفاف العين، من المهم أيضًا أن يكون لديك غدد دمعية صحية لإنتاج الدموع والغدد الدهنية حتى لا تتبخر الدموع بسرعة كبيرة.