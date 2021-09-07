عضو بـ«رجال الأعمال»: قرارات السيسي اليوم ستعم بالخير على الصناعة المحلية

قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، إن المستثمرين والصناع طالبوا خلال الفترة الماضية بضرورة تفعيل قانون المنتج المحلي على الأجنبي، والحد من استيراد البضائع الأجنبية.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بدخول بضائع مستوردة إلا بمواصفات أوروبية، سيعم بالخير على الصناعة المحلية، ويعود على المستهلك بشكل كبير.

وتابع أن المواطن المصري من حقه استخدام البضائع المستخدمة في أوروبا نفسها، متمنيًا من الأجهزة التنفيذية أن تلبى وتنفذ قرارات الرئيس السيسي بحزم وبشدة.

وأكد عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية أن المستهلك المصري واعي يبحث دائمًا عن المنتج الأفضل الذي سيستمر معه أطول فترة ممكنة، لافتًا إلى أن قرار الرئيس السيسي اليوم سيجعل المنافسة عادلة بين المنتجات المصرية والأوروبية.

يذكر أن الرئيس السيسي، أجرى جولة في ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عمليات التطوير به، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وقال الرئيس السيسي في كلمة أثناء الجولة، إن الدولة المصرية تنتهج سياسة مختلفة عن السابق، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز المطل على البحر المتوسط، مضيفاً أن تطوير ميناء الإسكندرية خطوة في طريق إظهار قدرات مصر الحقيقية على البحر المتوسط.

وشدد السيسي على قرار مصر بعدم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الأوروبية ابتداء من مارس المقبل، مؤكدا أنه لن يتم السامح بدخول المنتجات رديئة الجودة، وسيتم منح فرصة للمستوردين للتعاقد على بضائع جديدة مطابقة للمواصفات بدلاً من المنتجات القديمة.