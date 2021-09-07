محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال بمسقط رأسها في قرية الحواط

كرّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية اللاعبة رحاب أحمد رضوان، الحاصلة على الميدالية الفضية لرفع الأثقال ببطولة العالم للألعاب البارالمبية لذوي الإحتياجات الخاصة والتي أقيمت بمدينة طوكيو باليابان، وذلك بمنحها شعار المحافظة لتفوقها في البطولة وتحطيمها الرقم القياسي البارالمبي الحالي بعد أن نجحت في رفع وزن ١٢٠ كجم وحصلت على المركز الثاني لترفع إسم مصر عاليًا في البطولة.

جاء ذلك خلال مشاركته الاحتفالية التي أقيمت بمسقط رأس البطلة بعزبة الحواط، التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحضور محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعلي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأسرة البطلة وأهالي القرية.

وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته لفوز بنت الشرقية بالميدالية الفضية لرفع الأثقال ليؤكد أن الشرقية تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، لافتًا إلى أن إنجاز اليوم يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليا، مشيرًا إلى أن الإعاقة لن تمنع اللاعبة من ممارسة الرياضة وأداء التدريبات الشاقة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات ورفع اسم البلاد وعزف السلام الوطني لمصر أمام جميع دول العالم.

وخلال الاحتفاليه قرر المحافظ إطلاق اسم البطله رحاب رضوان على الطريق المؤدي لقريتها موجهاً رئيس مركز ومدينة منيا القمح بإنارة الطريق وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة .

من ناحيتها، أعربت اللاعبة رحاب رضوان صاحبة الميدالية الفضية عن سعادتها لاستقبال المحافظ لها في قريتها وتنظيمًا لتكريمها، بحضور أهالي القرية واسرتها الصغيرة لتؤكد أن هذه لحظات لا تنسى وستظل تذكرها دائمًا، ما يعطيها الأمل في التغلب على الإعاقة والمشاركة في البطولات القادمة لتحقيق الميدالية الذهبية لمصر، مقدمة الشكر لمدربها ووالديها اللذين كانوا بمثابة قوة دفع حقيقية لها لتتمكن من إحراز الميدالية الفضية خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية.