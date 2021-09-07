«فن الرفض».. خبيرة إتيكيت: كيف تقول «لا» دون إحراج مَن يحدثك؟

يقع الفرد منا فى أزمات كثيرة يوميًا سواءً بينه وبين أحد أصدقائه أو معارفه عند طلب شىء يصعب على الآخر تحقيقه ويكون فى غير استطاعته.

من جهتها، كشفت شريهان الدسوقى، خبيرة ومدربة الإتيكيت المعاصر، عن الطريقة المثلى التى يمكن من خلالها قول «لا» لأحدهم دون أن تشعره بإحراج.

وأوضحت «الدسوقى» أنه يجب تعويد النفس على الرفض عند الشعور بعدم الارتياح، وعدم إقرانه بحب الناس لك.

وأشارت إلى أن الرفض بحد ذاته لن يجعل الناس تكرهك، مضيفة: «من يُحبك بالفعل لن يتركك لهذا السبب لكن ما قد يحزن الآخرين هى طريقتك فى الرفض».

وقالت: «إذا واجهت صعوبة فى الرفض فاطلب فرصة للتفكير أو أجّل الرد لفترة قصيرة تفاديًا للتسرع الذى يضعك أحيانًا فى مواقف محرجة».

وأضافت: لا تشعر بالذنب لقولك «لا»، إنه شعور خاطئ، فالشخص الذى تخسره برفضك لا يستحق هذه الصداقة القائمة على المصلحة.

وتابعت: «لا تخجل من قول كلمة (لا) لأحد، لأنهم عندما يطلبون منك يصبون اهتمامهم على أنفسهم ورفضك يعنى اهتمامك بنفسك أنت». وأوضحت «الدسوقى» أنه لا يجب استخدام كلمه «لا» مباشرة، ومن الممكن استبدالها بجمل أخرى مثل شكرًا أو مرة ثانية أو ظروفى لا تسمح أو أتمنى لكن ليس عندى الوقت الكافى، أو لا أعتقد أنى الشخص المناسب لهذا، وهكذا.

وتابعت: «اقرن الرفض بمجاملة بسيطة، مثال عند رفض دعوة من صديقة يمكن أن تخبريها بأنك تريدين مقابلتها والخروج معها ولكن يمكن تأجيل ذلك بسبب انشغالك هذه الفترة».

وقالت «الدسوقى»: بعض الشخصيات يجب أن يتحلى بمرونة الأفكار مثل الشخصية الجامدة وهى التى ترفض أى طلب أو مساعدة حتى دون تفكير والتى تعتمد على مبدأ أنا أرفض أو أعترض إذًا أنا موجود، وبالتالى تتعرض هذه الشخصية لكثير من الخسائر سواءً فى مجال العمل وحتى خسارة صداقات لأن الناس لا يحبذون الاقتراب كثيرًا من الشخص الجامد العابث.

وأضافت: «هناك شخصية أخرى والتى تتصف بالرعونة والضعف التى تضطر إلى الموافقة على أى طلب فى سبيل ألا تفقد الأشخاص من حولها مما يسبب لها خسائر نفسية وضغط عصبى كبير».

واختتمت: «لذلك خير الأمور الوسط فى كل شىء، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فيمكنك الموافقة على طلب أحدهم على قدر إمكانياتك وإن لم تستطع ارفض برقى كما تحدثنا سابقًا».