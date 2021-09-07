الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية شباب الأحزاب» تعد ورقة تعريفية عن نشاط النائبة هادية حسني (إنفوجراف)

النائبة هادية حسني
النائبة هادية حسني

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن أنشطة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس.

 

يأتي ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

 

ورصدت «التنسيقية» حصاد نشاط النائبة هادية حسني، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

 

19 مشاركة في الجلسة العامة لمجلس النواب

 

الأدوات الرقابية: الموافقة علي تغليظ عقوبة ختان الإناث والمشاركة في مناقشات قانون الرياضة

 

6 ندوات وفعاليات

19 زيارات رسمية

12 زيارات ميدانية

20 حضور باجتماعات اللجان النوعية

43 طلبا خدميا

 

 

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعدت ورقة تعريفية «انفوجراف» جديدة عن تفاصيل ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب «التنسيقية»، والتي شملت 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية تم الموافقة علي 866 من قبل الحكومة، كما حصل نواب التنسيقية علي 34 تدريب متخصص خلال دور الانعقاد الأول.

 

وأضافت الورقة، أن حضور نواب التنسيقية 236 فعالية وندوة و 76 اجتماعا و 1977 ظهور إعلامي.

كما أعدت  ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن ملخص تمثيل أعضاء مجلس نواب «التنسيقية» بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني. 

وأوضحت الورقة التعريفية تمثيل أعضاء التنسيقية في هيئات مكتب اللجان النوعية بمجلس النواب، وهم النائب أحمد زيدان وكيلا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبوشقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، والنائبة مارسيل سمير أمين سر  لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التصامن، والنائبة أميرة صابر أمين لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان والنائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام.

كما شغل النائب عمرو يونس عضوية الأمانة العامة بمجلس النواب، والنائبة مي كرم جبر عضوية لجنة القيم، والنائبة هادية حسني عضوية البرلمان الإفريقي، والنائبة مرثا محروس عضوية البرلمات الدولي للتسامح والسلام.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين انفوجراف اقتراحات برغبة مشروعات قوانين نواب التنسيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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