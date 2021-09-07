شذى النقبي: مؤتمر رؤساء البرلمانات فرصة هامة لتنسيق الجهود الدولية

شاركت النائبة شذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي وعضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك ضمن وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى جانب حشداً رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية من مختلف دول ومناطق العالم.

وأكدت النقبي أهمية هذا المؤتمر، والذي يمثل فرصة هامة لتنسيق الجهود البرلمانية الدولية تجاه مختلف القضايا الملحة على الساحة الدولية والتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، والتي يستطيع البرلمانيون أن يكون لهم دورا فعالا في مناقشتها وطرح الحلول بشأنها.

وشددت النقبي، على حرص البرلمان العربي على أن يكون متفاعلا تجاه مختلف القضايا المطروحة للنقاش، سواء من خلال مشاركة وفد البرلمان العربي في المؤتمر، أو من خلال المشاورات الثنائية التي أجراها معالي رئيس البرلمان العربي على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية الأجنبية، وبعض رؤساء المنظمات البرلمانية الإقليمية، حيث تم تبادل وجهات النظر تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، حتى تكون وجهة النظر العربية حاضرة في هذا المحفل البرلماني العالمي.

وناقش المؤتمر هذا العام، خمس موضوعات رئيسية، الأول: تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي، والثاني: الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، والثالث: مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، والرابع: إلغاء القوانين التي تميّز النساء والفتيات، الخامس: الموافقة البرلمانية والمراجعة المنتظمة لتدابير الطوارئ التي تفرضها الحكومات.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي صدر عنه إعلان بعنوان "الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة"، ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة.

وتمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.