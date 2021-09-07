الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إصدار 50 ألف بطاقة ذكية للمستفيدين من «تكافل وكرامة»

بطاقات ذكية
بطاقات ذكية

أعلن المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إصدار 50 ألف بطاقة ذكية للمستفيدين من أصحاب الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة وإرسالها إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتشكيل لجنة لتسليمها لأصحابها.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح لـ«الدستور» أنه فور إرسال التضامن الاجتماعي كشوف أصحاب الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لمديرية التموين متضمنا الأوراق من خلال مندوب يتم إرسالها لوزارة التموين وبعدها يتم مراجعتها واستخراجها في أوقات زمنية قصيرة حسب الدورة المستندية، مشيرا إلى أن استخراج البطاقات التموينية الجديدة من الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل والأكثر احتياجا لهم الأولوية في إصدار البطاقات.

التضامن الجيزة وزارة التموين بطاقات التموين برنامج تكافل وكرامة

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