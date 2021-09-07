إصدار 50 ألف بطاقة ذكية للمستفيدين من «تكافل وكرامة»

أعلن المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إصدار 50 ألف بطاقة ذكية للمستفيدين من أصحاب الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة وإرسالها إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتشكيل لجنة لتسليمها لأصحابها.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح لـ«الدستور» أنه فور إرسال التضامن الاجتماعي كشوف أصحاب الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لمديرية التموين متضمنا الأوراق من خلال مندوب يتم إرسالها لوزارة التموين وبعدها يتم مراجعتها واستخراجها في أوقات زمنية قصيرة حسب الدورة المستندية، مشيرا إلى أن استخراج البطاقات التموينية الجديدة من الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل والأكثر احتياجا لهم الأولوية في إصدار البطاقات.