الرئيس الأمريكى يأمر بتوجيه 47 مليون دولار لمساعدة الجيش اللبنانى

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارا يقضى بتوجيه ما يصل إلى 47 مليون دولار لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية، حسبما ذكر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وقال بايدن في مذكرة إلى وزير الخارجية أنتونى بلينكن: "أفوض بموجب هذا وزير الخارجية سلطة توجيه ما يصل إلى 25 مليون دولار من السلع والخدمات من مخزون وموارد أي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مساعدة فورية إلى القوات المسلحة اللبنانية".

وتابع الرئيس الأمريكي في مذكرته "أفوض بموجب هذا أيضا وزير الخارجية بسلطة تخفيض تكلفة تصل إلى 22 مليون دولار على المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع، لتقديم مساعدة فورية للجيش اللبناني".

وشهد الاقتصاد اللبناني مزيدا من التراجع في عام 2019 حيث واجه السكان نقصا في الوقود والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الأساسية بينما انخفضت قيمة العملة الوطنية بأكثر من 90 %.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت المنسقة الأممية الإنسانية في لبنان نجاة رشدي عن تخصيص الأمم المتحدة ستة ملايين دولار من الصندوق الإنساني للبنان، لمعالجة أزمة نقص الوقود في لبنان وضمان استمرارية تأمين خدمات الرعاية الصحية الملحة التي تأثرت بشكل ملحوظ بالأزمة، مؤكدة أن مسئولية ضمان توفير الخدمات الأساسية بصورة مستمرة، تبقى على عاتق الحكومة اللبنانية.

وأوضحت المنسقة الأممية ـ بحسب بيان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ـ أنه "بفضل مساهمات الجهات المانحة السخيّة، واستكمالاً للتخصيص المقدّم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، سيمنح الصندوق الإنساني للبنان دعمًا إنسانيًا استثنائيًا مُحدَّدًا زمنيًا، بهدف ضمان استمرار الخدمات الصحية الحيوية في البلاد لفترة لا تتعدّى الثلاثة أشهر"، وشددت على تضافر الجهود في سبيل تنفيذ حلول مستدامة لأزمة الطاقة المستمرة، وفي أقرب وقت ممكن.

وأوضح البيان أن هذا المبلغ الجديد المخصص من احتياطي الصندوق الإنساني للبنان يهدف إلى تسهيل حصول مقدمي الخدمات الصحية المنقذة للحياة على الوقود، بما في ذلك 246 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و554 مستوصفًا و65 مستشفى، "بما يضمن استمرارية عملهم على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة".